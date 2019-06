"Buchzeit" in 3sat / Talkrunde zu literarischen Neuerscheinungen mit Gert Scobel, Barbara Vinken, Katrin Schumacher und Sandra Kegel im Frankfurter Osthafen (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 30. Juni 2019,19.20 UhrErstausstrahlungDie 3sat-Sendung "Buchzeit" präsentiert eine Buchauswahl für dieheißen Tage und stellt die neuen Romane von Barbara Pym, GerhardRoth, Ian McEwan und Fernando Aramburu vor. In einem FrankfurterHafenlokal, zwischen Europäischer Zentralbank und Mainufer,diskutiert Gert Scobel mit Barbara Vinken (Universität München),Katrin Schumacher (MDR) und Sandra Kegel (FAZ).Die "Buchzeit"-Bücher im Sommer 2019:Mildred ist über 30 Jahre alt und alleinstehend im London derNachkriegszeit. Befreundet ist sie mit ihrem Pfarrer und dessenSchwester, ihr privates Leben besteht aus freiwilligerGemeindearbeit. Als die Anthropologin Helena samt Ehekrise in ihrHaus zieht, wird Mildreds Leben plötzlich auf den Kopf gestellt."Vortreffliche Frauen" erschien 1952. Die Autorin Barbara Pym fanddafür erst spät in ihrem Leben Anerkennung."Die Hölle ist leer - die Teufel sind alle hier", so heißt derneue Roman von Gerhard Roth: Ein Übersetzer lebt in Venedig und denktdarüber nach, seinem Leben ein Ende zu setzen. Er betrinkt sich amLido - und schläft ein. Als er aufwacht, beobachtet er einen Mord.Und gerät plötzlich in Gefahr. Er, der eben noch sterben wollte,beginnt einen Kampf um sein Leben.Charly und Miranda stehen noch am Anfang ihrer Liebe, als Charlysich einen der ersten lebensechten Androiden bestellt. "Adam" heißtder Maschinenmensch, der mit seinen Gefühlen und Moralvorstellungenzum problematischen Dritten im Bunde wird. Der Man-Booker-PreisträgerIan McEwan legt mit "Maschinen wie ich" einen Roman vor, der denLeser vor spannende Gegenwartsfragen stellt.Fernando Aramburu gehört zu den bedeutendsten Stimmen derspanischen Gegenwartsliteratur. Für seinen Roman "Patria" wurde er2017 vielfach ausgezeichnet. Der Roman wurde in über 20 Sprachenübersetzt. 2019 erschien von ihm "Langsame Jahre": Ein Junge wird vonseinen Eltern, die zu arm sind, um ihn zu ernähren, zu Verwandtennach San Sebastián geschickt. Es sind die späten 1960er-Jahre, dieletzten Jahren der Franco-Diktatur.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/buchzeitBeiträge der Sendung als Video-Stream und weitere Buchtipps:https://kurz.zdf.de/tCQ/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell