Buchveröffentlichung: Ralf Thains zweites Buch erschien am 10.01.2017 (FOTO)

Die Geschichte einer Liebe Ralf Thains zweiter Roman ist eineHommage an die Musik seiner Zeit"2. Reihe rechts. Gleich neben dem Drummer!" ist der Titel vonRalf Thains zweitem Werk. Der Untertitel "Erinnerungen eines Rock 'n'Roll-Bassisten" bringt den Inhalt auf den Punkt. Er erzählt dieGeschichte eines Jungen, den die Musik seiner Jugend geprägt und einLeben lang begleitet hat. Aufgewachsen in den 50er und 60er Jahren,als Musik noch in Kofferradios und auf Schallplatten verborgen war,entdeckt Horst alias "Hotte" nach biederer Akkordeon-Folkloreschließlich seine Leidenschaft zum E-Bass. Sein Ziel: Mitglied ineiner Beat-Band zu werden. Hotte macht Karriere - zwar nicht alsMusiker, aber als Talentscout für eine Plattenfirma in den USA. Mitnur 24 Jahren bereist er die gesamte Ostküste und findet dortMusiker, wie er selbst gerne einer hätte sein wollen.2. Reihe rechts - Der Platz neben dem Drummer gehört demBassisten. Hotte ist der Mann in der 2. Reihe, aber kein Verlierer.Er liebt die Musik und das Musik-Business liebt ihn. Ralf Thain gibtStücke aus dem Album seines Lebens zum Besten und vermischt siegekonnt mit fiktiven Elementen. So wie Schlagzeug und Bass einer Bandden Rhythmus vorgeben, so bestimmt die Musik den Takt in Hottes Leben- auch in der Liebe.Wie in seinem Erstlingswerk "Ruhrpottlümmel" nimmt Ralf Thain dieLeser zunächst mit ins Ruhrgebiet. Hier wächst Hotte auf und wirdsozialisiert. Ein Arbeiterkind, das zwar vom großen Ruhm träumt, abereigentlich nur seine Freude an der Musik leben und andere daranteilhaben lassen will. Thains Stil vermittelt diese Leidenschaft mitviel Humor und Detailkenntnis. Ein Buch, das nicht nur Musikfansbegeistern wird.Erweitert wird das Buch um einen Anhang mit einemInsider-Nachschlagewerk: Hottes persönliches Musik-Wiki listetMusiker und Bands, die ihn maßgeblich beeinflussten und in den fürihn wichtigen Besetzungen - seiner "amtlichen" Meinung nach - auf.Ralf Thain wurde im nördlichen Ruhrgebiet geboren. Nach seinendiversen schulischen Abschlüssen und beruflichen Ausbildungen war erim In- und Ausland für internationale Konzerne tätig. Heute betreibter zusammen mit seiner Frau eine kleine Werbeagentur und widmet sichin seiner Freizeit dem Schreiben und der Musik.