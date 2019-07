Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT wächst im ersten Halbjahr zweistellig

MADRID (dpa-AFX) - Der Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT hat der anhaltenden Schwäche im Flugreisemarkt im ersten Halbjahr unter anderem dank Zukäufen getrotzt und ist weiter gewachsen.



Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn (Ebitda) legten im Zeitraum Januar bis Juni zum Vorjahr zweistellig zu, wie der im Eurostoxx-50 notierte spanische Reisesoftware-Spezialist am Mittwoch in Madrid mitteilte.

Demnach ging es bei den Erlösen auf vergleichbarer Basis um 14,4 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro nach oben, womit Analysten in etwa gerechnet hatten. Das Ebitda kletterte, ebenfalls auf vergleichbarer Basis, um 10,7 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro. Die Aktie lag im vorbörslichen Handel etwas im Minus.

Seit vergangenem Oktober ist das Geschäft des Hotelsoftware-Anbieters Travelclick in den Amadeus-Zahlen enthalten. In der Sparte IT Solutions stiegen die Erlöse nicht zuletzt deswegen um fast ein Drittel auf rund 1,2 Milliarden Euro. Der Bereich Distributions, in dem Amadeus Software-Lösungen etwa für Reisebüros, Airlines für Buchungsplattformen und zur Passierabwicklung anbietet, wuchs umsatzseitig um 4,7 Prozent auf rund 1,64 Milliarden Euro. Hier liefen vor allem die Geschäfte in Nordamerika rund. Zudem habe das Unternehmen eine bestehende Partnerschaft mit der Fluggesellschaft Etihad aus Abu Dhabi um zehn Jahre verlängern können.

Er sei zuversichtlich, den positiven Wachstumstrend aufrecht erhalten zu können, sagte Amadeus-Chef Luis Maroto. Bei seiner Vorstellung der Geschäftszahlen von 2018 hatte er Ende Februar für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und ein Ebitda-Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt./kro/mne/jha/