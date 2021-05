Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT sieht Lichtblick bei Flugbuchungen

Weitere Suchergebnisse zu "Amadeus IT Group":

MADRID (dpa-AFX) - Der Einbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat dem Buchungssystem-Anbieter Amadeus IT im ersten Quartal erneut rote Zahlen eingebrockt.



Unter dem Strich stand ein Verlust von rund 95 Millionen Euro nach einem Gewinn von 118 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Freitag in Madrid mitteilte. Im Gesamtjahr 2020 hatte Amadeus einen Verlust von 505 Millionen Euro erlitten. Allerdings zeichnet sich im laufenden Geschäft eine gewisse Erholung ab.

Im ersten Quartal zählte das Unternehmen rund 60 Prozent weniger Flugbuchungen als ein Jahr zuvor, als die Pandemie erst im März voll auf den Flugverkehr durchgeschlagen hatte. Die Zahl der Passagiere, die in ein Flugzeug stiegen, ging sogar um 67 Prozent zurück. Im Januar habe der Anstieg der Infektionszahlen zu neuen Reisebeschränkungen geführt, sagte Amadeus-Chef Luis Maroto. Im März habe die Zahl der Buchungen und der Passagiere mit den ersten Erfolgen der Impfkampagnen aber wieder zugelegt. "Dem Volumen nach war dies der beste Monat seit Februar 2020", sagte Maroto. Im April habe es eine weitere Verbesserung gegeben.

Mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung zeigte sich der Manager zwar vorsichtig. Amadeus rechne aber mit einer weiteren Erholung des Geschäfts. Zusammen mit einer wieder wachsenden Lust der Menschen aufs Reisen und dem Erfolg der Impfprogramme rund um die Welt sollte dies Amadeus helfen, durch die Krise zu kommen, sagte er./stw/knd/fba