Sonntag, 16. Dezember 2018, 18.00 UhrErstausstrahlungWeihnachtszeit ist Lesezeit: Gert Scobel diskutiert mit denLiteraturexpertinnen Barbara Vinken, Sandra Kegel und KatrinSchumacher im Frankfurter Lokal Oosten über ausgewählteNeuerscheinungen. Seine Favoriten präsentiert das "Buchzeit"-Team amSonntag, 16. Dezember 2018, um 18.00 Uhr.Eine Kleinstadt in Illinois: Die Pulitzerpreisträgerin ElizabethStrout entwirft ganz normale Menschen, die dort ihr ganz normalesLeben miteinander teilen. Und doch entwickelt sich in ihrem Roman"Alles ist möglich" der ganze Kosmos menschlicher Gefühle.Jon ist Staatssekretär in London und geschieden. Seine romantischeSeite lebt er als Autor von Liebesbriefen aus, die er im Auftrag vonFrauen verfasst. So trifft er eines Tages auf Meg, die sich geradevon ihrer Alkoholsucht erholt. "Süßer Ernst" der britischen AutorinA. L. Kennedy ist ein Roman über das vibrierende London und dieMöglichkeiten der Liebe.Lion Feuchtwanger schrieb sein Leben lang Tagebuch. Sehr intimeTexte, die nun veröffentlicht wurden. Es sind Einblicke in "Einmöglichst intensives Leben", die dem Leser gewährt werden."Das große Experiment" ist der erste Band mit Erzählungen desAmerikaners Jeffrey Eugenides. Der Autor, bekannt durch epischeRomane wie "Middlesex" und "Die Selbstmord-Schwestern", beweist sichin der kurzen Erzählform mit Geschichten über Menschen, die Problemehaben.Die Literaturkritikerinnen der 3sat-"Buchzeit":Barbara Vinken, Kulturwissenschaftlerin, Professorin für Romanistikund Autorin;Sandra Kegel, Redakteurin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ)für Literatur und literarisches Leben;Katrin Schumacher, Literaturkritikerin und RedaktionsleiterinLiteratur/Bühne/Film beim MDR.