Buchsensation: HODOS - die bedeutendste Straße der Menschheit (FOTO)

HODOS ist das erste Buch über eine der bedeutendsten Straßen derMenschheitsgeschichte.Der Autor Günther W. Girolami begab sich für seine Recherchen aufReisen durch Israel, um Spuren der Geschichte Israels und dem WirkenChristi anhand einer einzigen Straße zu dokumentieren.Eine christliche Buchempfehlung, eine christliche Geschenkidee.HODOS ist ein lehrreiches, aber auch unterhaltsames Buch mit knapp318 Seiten, was selbst Bibelkenner zur Heiligen Schrift greifenlässt. Auf dieser literarischen Reise kommt der Leser in Kontakt mitden wichtigsten Stationen der Geschichte Israels und dem WirkenChristi. Er erfährt, dass das Volk Israel mit keinem anderen Volkverglichen werden kann und welch bedeutenden Persönlichkeiten aus demVolk Israel hervorgingen. Nach christlichem Glauben sogar der SohnGottes selbst.Schon im Frühjahr 1997 wurde der Grundstein für das Buch HODOSgelegt. Ein Freund und Chefredakteur einer Kirchenzeitung überredeteden Autor und Mannheimer Pfarrer Günther W. Girolami mit nach Israelzu reisen. Etwas, das schon lange sein Wunsch war. "Schon die ersteBibelreise nach Israel hat mich vollkommen begeistert. Mir warschnell klar: Eine Reise reicht nicht aus, um vor Ort die HistorieIsraels und den biblischen Befund über das Wirken Jesu hautnah zurecherchieren", beschreibt Girolami seine Eindrücke.Besonders angetan hatte es ihm eine ganz besondere Straße: imNorden Israels beginnend, konkret in Betsaida in Galiläa, entlang amSee Genezareth, Richtung Süden am Jordan entlang bis hinunter zumToten Meer und der Festung Masada, wo die letzten Verteidiger desantiken Israels mit einem Massensuizid ihr Leben vor dem Angriff derRömer beendeten. Entlang der 200 kilometerlangen Straße HODOS findensich 22 wichtige Plätze der Geschichte Israels und dem WirkenChristi: Von der Entstehung und der Blütezeit bis hin zum dramatischeEnde Israels. Die Straße bezeugt aber noch viel mehr. Am Wegesrandfinden sich immer wieder auch Zeugnisse von dem Wirken Jesu. EineStraße, die somit frühes Christentum und Judentum einmaligreflektiert. Das macht sie zur bedeutendsten Route der Menschheit.Die eigentliche Sensation beim Recherchieren zu diesem Buch warjedoch die Entdeckung, dass schon im Volksglauben der Hellenen,bereits 800 Jahre vor dem Wirken Jesu, Elemente der späterenchristlichen Lehre vorhanden waren. Das war nicht zuletzt einer derGründe, warum sich bei den Heiden der christliche Glaube so schnellverbreiten konnte. Schließlich war nicht alles neu für sie. Das BuchHODOS reflektiert zudem Inhalte des christlichen Glaubens, dieheutzutage keine Erwähnungen mehr finden, obwohl sie in der Lehregroßer Kirchen immer noch ihre Gültigkeit besitzen. Auch deshalbbesitzt HODOS eine besondere Relevanz.HODOSDie bedeutendste Straße der MenschheitISBN: 978-3-00-060013-5 17,99 EURVerlag Israel-Geschichte