Buchscanner CZUR ET16 Plus gewinnt PC Magazine Editors' Choice

CZUR ET16 Plus gewinnt Editors' Choice Award des namhaftenIT-Magazins PC MagazineShenzhen, China (ots/PRNewswire) - CZUR, ein internationalerHersteller von intelligenter Hardware-Technologie, mitNiederlassungen in über 30 Ländern, darf sich über die Auszeichnungseines Buchscanners ET16 Plus durch die Top-Empfehlung der Redaktiondes PC Magazine freuen. Der ET16 Plus gewinnt folglich den Editors'Choice Award wegen seiner außerordentlichen Geschwindigkeit,Funktionen und Vielseitigkeit.CZUR ET16 Plus: "Zusammenspiel aus Geschwindigkeit, Funktionen undVielseitigkeit"PC Magazine hat den ET16 Plus unter verschiedenen Gesichtspunkteneingehend geprüft: Design, Hardware, Softwarefunktionen undScanleistung. Insbesondere wurden die Leistung der Softwarefunktionenund der eigentliche Scanvorgang von der Redaktion hervorgehoben. TonyHoffman, Managing Editor PC Magazine bestätigt die Leistung des ET16Plus und betont, dass das "Zusammenspiel aus Geschwindigkeit,Funktionen und Vielseitigkeit der Grund für die Editors'Choice-Auszeichnung" waren. Die Auszeichnung gilt dem besten Produktaus tausenden in PC-Laboren getesteten Produkten.Im September 2017 kam CZUR ET 16 Plus auf den Markt und istseitdem aufgrund seiner Leistung, welche andere Premiumscannerübertrifft, der zukunftsweisende Buchscanner. Er hebt sich dankseiner Flattening Curve-Technologie für effizientes Buchscannen undseiner stabilen Software sowie hochmodernen Funktionen deutlichhervor. Zudem wurde das Gerät von YouTuber Dan Nessel und demtechnischen Kritiker Salih Sarikaya aufgrund seiner unübertroffenenQualität hoch gelobt.Beurteilung ET16 Plus von DadDoes:https://youtu.be/XPwrvRfR1jk?list=PLIb7UmgRg2xPaVyKvPPKgT8JDIey2TGfbScanner wurden vor knapp 30 Jahren erfunden, die Technologie hatsich seitdem nur langsam weiterentwickelt. Nutzern stehen keineeffizienten Möglichkeiten zur Verfügung, lediglich komplizierteScansysteme. Kang Zhou, Gründer CZUR TECH, kam die Idee zurVeränderung als er das College besuchte. Schließlich entwickelte ergemeinsam mit seinem Team den weltweit ersten intelligentenBuchscanner und beseitigte damit umständliche Installations- undArbeitsprozesse. Der intelligente ET16 Plus Buchscanner hat den Marktfür Buchscanner wahrhaft aufgerüttelt und durch die Einleitung einerfortschrittlichen zerstörungsfreien Scan-Ära neue Maßstäbe in derPremium-Flagschiffkategorie gesetzt.Der ET16 Plus bietet eine 32-Bit MIPS-Architektur, eine 16MPHD-Kamera, innovative Seitenbeleuchtung, effiziente OCR-Funktionenund intelligente Bildverarbeitungssoftware mit minimalistischem undausgezeichnetem Design.Über CZUR - CZUR ist ein internationales Unternehmen, dasintelligente Bürogeräte mit der neuesten Technologie und menschlicherNote entwickelt, um die Arbeitsproduktivität in Büroumgebungengrundlegend zu verbessern.Unter http://www.czur.com erhalten Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Catherine WangE-Mail: marketing@czur.comTEL.: +86-755-2397-4826Foto - https://mma.prnewswire.com/media/656357/CZUR_ET16_Wins_Editors_Choice.jpgOriginal-Content von: CZUR TECH CO., LTD, übermittelt durch news aktuell