Buchpremiere in Berlin - die große Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert von Konrad H. Jarausch - weitere Veranstaltungen in München und Frankfurt

Darmstadt (ots) -Die große Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählt Konrad H.Jarausch in seinem neuen Buch "Zerrissene Leben. Das Jahrhundertunserer Mütter und Väter". Im Mittelpunkt seines neuen Ansatzesstehen die Lebenszeugnisse von 80 normalen Deutschen, die ihr Lebenaufgeschrieben haben. Aus den Lebenserinnerungen von Ost- undWestdeutschen, Frauen und Männern, Tätern und Opfern setzt Jarauschdas Mosaik der kollektiven Erinnerungen einer ganzen Generationzusammen. Buchvorstellungen sind in Berlin, München und auf derFrankfurter Buchmesse geplant.»Zerrissene Leben. Das Jahrhundert unserer Mütter und Väter« vonKonrad H. JarauschWer in der Weimarer Republik geboren ist, kann das gesamte 20.Jahrhundert überblicken. Die Erzählungen von Eltern und Großelternaus der Kaiserzeit und dem Ersten Weltkrieg sind genauso präsent wieder Aufstieg des Nationalsozialismus, die Schrecken des ZweitenWeltkrieges, die Teilung Deutschlands, der Kalte Krieg und dieWiedervereinigung. Immer wieder musste die "Generation Weimar" sichden neuen Gegebenheiten anpassen.Viele, die diese Brüche durchstehen mussten, reflektierten imRuhestand nach der Wiedervereinigung über ihr Leben. Die Motivationfür autobiografische Schriften klingen ähnlich: den Nachkommenhinterlassen, was man erlebt hat und von den Geschehnissen Zeugnisablegen. Die eigene Rolle in der Diktatur wurde von vielenhinterfragt. Während die Generation unschuldig am Aufstieg desNationalsozialismus war, wurden doch viele zu Komplizen derKonsequenzen daraus. So hatte die Zugehörigkeit zur Hitlerjugend oderdem Bund Deutscher Mädel auch für Jugendliche aus kritischenElternhäusern einen hohen Reiz - man wollte dabei sein, wegen derKameradschaft, den Ausflügen, den Gemeinschaftserlebnissen.Gleichzeitig erlebten jüdischen Mitschüler ihre Ausgrenzung; Zeugniskonnten nur die Überlebenden ablegen.Sehr verschiedene Lebensläufe hat Konrad H. Jarauschzusammengetragen, gebrochene Biografien: von glühenden Nazis bis zujüdischen Holocaust-Opfern, von politischen Wendehälsen bis zuunpolitischen Zeitgenossen. Darunter sind bekannte Namen wie JoachimFest, Fritz Stern, Dorothee Sölle oder Ruth Klüger ebenso wiegänzlich unbekannte.Die Autobiografien der Deutschen legen ein Selbstzeugnis ab vomUmgang mit den verschiedenen politischen Systemen, demNationalsozialismus, dem Kommunismus und der Bundesrepublik. Durchdie teilweise überraschende Selbstreflexion, die Fehler undSchwächen, Verstrickung, Scham und Schuld nicht ausspart, kamen dieDeutschen zu der Erkenntnis, dass sich Diktatur, Krieg und Holocaustnicht wiederholen durften. Konrad H. Jarausch lernte aus seinerBeschäftigung mit den Autobiografien der Zeitzeugen, dass nichtalleine die öffentliche Erinnerungskultur zur Festigung derDemokratie in Deutschland führte. Jarausch hält fest, dass erst derschmerzhafte Prozess der Selbsthinterfragung, das Weitergeben derindividuellen Erlebnisse aus Krieg und Diktatur, die Deutschen zuüberzeugten Demokraten werden ließ."Der kritische Konsens über die deutsche Vergangenheit wird abernur solange halten können, wie die abschreckenden Erfahrungen des 20.Jahrhunderts in lebendiger Erinnerung bleiben.", konstatiertJarausch.Das Buch erscheint am 13. September 2018 bei wbg Theiss. Trailerzum Buch: https://www.youtube.com/watch?v=07g_LKEOEnEBuchvorstellungen in Berlin, München und auf der FrankfurterBuchmesse24.9.2018, 18.30 UhrDenkerei, Oranienplatz 2, 10999 Berlin KreuzbergKonrad H. Jarausch im Gespräch mit Michael Wildt(Humboldt-Universität, Berlin)Moderation: Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine ZeitungEintritt EUR 6 / ermäßigt EUR 425.9.2018, 19 UhrLiteraturhaus München, Salvatorplatz 1, 80333 MünchenModeration: Franziska Augstein, Süddeutsche ZeitungEintritt frei13.10.2018, 13 UhrFrankfurter Buchmesse, LesezeltÜber das BuchKonrad H. JarauschZerrissene Leben. Das Jahrhundert unserer Mütter und VäterAus dem Engl. von Thomas Bertram. 2018. 448 S. mit etwa 30 s/w Abb.,Bibliogr., geb. mit SU.wbg Theiss, Darmstadt.978-3-8062-3787-0Gebundener Ladenpreis: EUR 29,95Über den AutorKonrad H. Jarausch, Jg. 1941, ist Lurcy Professor of EuropeanCivilization an der University of North Carolina at Chapel Hill.Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte führten ihn wiederholt nachDeutschland (Saarbrücken, Göttingen, Bielefeld, Leipzig und Potsdam).Von 1998 bis 2006 leitete er zusammen mit Christoph Kleßmann bzw.Martin Sabrow das Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) inPotsdam. Rund 50 Bücher zur deutschen und europäischen Geschichte hater publiziert, zuletzt erschien: Out of Ashes. A New History ofEurope in the Twentieth Century.Über die wbgDie wbg ist eine Gemeinschaft für Entdeckungsreisen in die Weltdes Wissens. Sie fördert und publiziert Wissenschaft und Bildung imBereich der Geisteswissenschaften und bietet Gleichgesinnten einForum für wissenschaftliche und öffentliche Debatten. Dergemeinnützige Fokus des Vereins ermöglicht es, Themen sichtbar zumachen, die Wissenschaft und Gesellschaft bereichern. In denVerlags-Labels der wbg erscheinen jährlich rund 120 Publikationen,die von wbg-Mitgliedern als Wertegemeinschaft ermöglicht werden. DieThemen reichen von Geschichte, Archäologie bis zu Philosophie undTheologie sowie Geo- und Naturwissenschaften. Alle erzielten Gewinnefließen in neue Projekte zurück. Weitere Informationen zumUnternehmen unter www.wbg-wissenverbindet.de.Pressekontakt:Christina Herborgwbg TheissPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel: 06151-3308-161Fax: 06151-3308-208E-Mail: herborg@wbg-verlage.deOriginal-Content von: WBG Wissen verbindet, übermittelt durch news aktuell