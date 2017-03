Buchpräsentation: Eckehard Bamberger mit Gott und Ich - Eine Partnerschaft für immer und ewig - BILD

"Jeder Mensch wird von Gott als Heiligtum erschaffen. Um seineHeiligkeit muss hingegen der Mensch sich selbst bemühen."Wien (ots) - Dieses Leitwort ist die Klammer des Buches Gott undIch - Eine Partnerschaft für immer und ewig von Eckehard Bamberger,das auf der Leipziger Buchmesse am 23. März 2017 veröffentlicht wird.In seinem bereits dritten Buch geht der Autor der Gottesfragenach, die sich jede Generation aufs Neue zu stellen hat. Bambergergelingt es vortrefflich, viele unterschiedliche Aspektezusammenzuführen, wie christliches Leben im heutigen modernen Umfeldgelingen kann. Die Texte sind Impulsgeber, sowohl für Gottessucherals auch für Fromme. Erfrischend ist die positive Darstellung desLebens aus einem gefestigten christlichen Glauben.Was der Autor mit seinem Buch erreichen möchte? Alle jeneaufzurütteln, die zwar Christen sind, deren Glaube an Gott im Laufeder Jahre jedoch an Schwung und Überzeugung verloren hat. Einweiteres Anliegen ist auch, jenen, die mit der christlichen Religionzwar liebäugeln, jedoch noch keinen passenden Einstieg in den Glaubenan Jesus Christus gefunden haben, ohne erdrückende Theologieinspirierende Impulse zu geben.Bedauerlicherweise gehen in den westlichen Demokratien dieSelbstentfaltung des Menschen und der religiöse Glaube getrennteWege. Das ist schade, weil Religion zu den Grundkräften desmenschlichen Lebens zählt und imstande ist, den Menschen bis insInnerste zu berühren und Entscheidungen von nachhaltiger Wirkung zuermöglichen. Ebenso wird Religiosität von tiefen und beständigenGefühlserlebnissen getragen, was für Liebe, Freude, Mitleid, Angst,Trauer, Verzweiflung etc. in vergleichbarer Weise gilt.Wie aber könnte aus unserer naturgegebenen Religiosität spätereinmal ein tragfähiger Glaube entstehen, wenn Kinder ohne jeglicheErziehung heranwachsen müssen? Schreiben, Lesen und Rechnen haben esin dieser Beziehung wesentlich leichter, da Schulpflichtgesetze dieErziehungsberechtigten dazu zwingen, die ihnen anvertrauten Kinder indie Schule zu schicken. Aber Religion? Wen kümmert es schon, obKinder religiös erzogen werden oder nicht. Wer sonst, außer ihreEltern, soll die Persönlichkeits- und Charaktererziehung der Kinderübernehmen? Dies ist aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischenGründen im heutigen Europa jedoch immer schwieriger durchzusetzen.Themen und Fragen, die aktueller sind denn je und dazu eine Mengehilfreicher Antworten auf kurzweiligen 174 Seiten - ein Buch also fürdie Gläubigen, für Menschen, die in der Kirche integriert sind, aberauch für jene, die sich auf die Suche nach Gott und seiner Kirchegemacht haben.Titel: Gott und Ich - Eine Partnerschaft für immer und ewigAutor: Dr. Eckehard BambergerVerlag: OLONA Edition, Erscheinungsdatum: 23. März 2017Umfang: 174 Seiten, Preis: Euro 14,90, HardcoverISBN: 978-3950349924Pressemappe: http://olona-edition.at/presse.htmlBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Ansprechperson für Rezensionsexemplare und Interviewanfragen zum AutorYvonne Rösel-BambergerOLONA EDITIONTauschinskygasse 841220 WienTel: +43 (0) 1 774 16 17Fax: +43 (0) 1 774 16 17info@olona-edition.atwww.olona-edition.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/15146/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Olona Edition, übermittelt durch news aktuell