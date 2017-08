Buchneuvorstellung: Smillo von Gerresheim / Aus dem Leben eines herrenlosen Katers (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Ein Buch mit Texten von Brigitte Regitz und Illustrationen vonNanda NaumannDas Buch zeichnet die ersten Lebensmonate eines herrenlosen Katersnach, die so oder so ähnlich verlaufen sind, denn diesen Kater gibtes tatsächlich.Das Buch gibt Einblick in das Leben eines herrenlosen Katers, derzu seinem Glück eine Futterstelle gefunden hat, an der herrenloseKatzen und Kater von Tierschützern täglich mit Futter versorgt werdenund an der allen Katzen und Katern ein eigenes Schlafhaus zurVerfügung steht, das sie vor Regen, Schnee und Kälte schützt."Smillo von Gerresheim" hat DIN-A-4-Format, 64 Seiten. ZauberhafteAbbildungen, 23 in Farbe und vier schwarz-weiße, denen leicht lesbareTexte gegenüber stehen, sorgen für gute Unterhaltung und mancheüberraschende Information.Das Buch ist im Buchhandel und bei amazon.de erhältlich.ISBN 9789463423755 - Verlag Bookmundo Direct - EUR 15,95Brigitte Regitz -Tierschützerin aus Düsseldorf koordiniert seit einigen Jahren dieVersorgung herrenloser Katzen und Kater in einem weitläufigen Geländeim Stadtteil Gerresheim. www.katzen-in-gerresheim.deNanda Naumann -Illustratorin aus Berlin hat das Buch liebevoll illustriert.www.nandanaumann.dePressekontakt:Kontakt: Brigitte RegitzE-Mail: b-regitz@t-online.deOriginal-Content von: Brigitte Regitz Katzen in Gerresheim, übermittelt durch news aktuell