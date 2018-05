Buchneuerscheinung Mai 2018 über die Kunst der Travestie und den deutschen Travestiekünstler Antonella Rossi (FOTO)

Bern (ots) -- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/130641/100815522 -Einer Erinnerung an ihren Vater folgend, macht Autorin BrooklynViv im Pulverfass in Hamburg Bekanntschaft mit der für sie bis dahinfremden Welt der Travestie. Diese Welt, in welcher sich Menschenvöllig neu erfinden und vielleicht gerade deshalb so vielMenschliches offenbaren, verzaubert sie nachhaltig.Ein Travestiekünstler, sprühend vor Energie, charmant,schonungslos und herzlich, hat es ihr besonders angetan. DieSympathie ist gegenseitig, ein reger Kontakt zwischen der hetero-Frauund dem schwulen Travestiekünstler Tony alias Antonella Rossiermöglicht ihr einen Blick hinter die Kulissen, den sie mit denLeserinnen und Lesern teilen möchte.Fotos, welche in die Faszination der Welt der Travestie entführen,sowie Einblicke in den Werdegang und den Alltag des Künstlers machendieses Buch speziell.Frisch von der Leber weg erzählt Co-Autor Antonella Rossi vonseiner Jugend, in welcher er die ersten Versuche wagte, sich in eineFrau zu verwandeln. In kurzen Sequenzen erzählt er von Zweifel,Enttäuschungen, Hoffnung und Erfolgen und dem Weg vom «Angestelltenmit einem etwas besonderen Hobby» bis zu seiner heutigenSelbständigkeit als Künstler.Die Leserschaft erhält einen Vorgeschmack in eine zauberhafteGlitzerwelt, die nicht zuletzt vom Spannungsfeld des männlichenKünstlers in ihrer weiblichen Kunstfigur lebt.Pam F.Das Buch ist für Deutschland und Österreich erhältlich unterwww.antonellarossi.de/shopund für die Schweiz unterwww.antonellarossi.ch/shopAm 5. Oktober 2018 kommt die Antonella Rossi Show erstmals in dasNational Theater Bern in der Schweiz. Tickets erhältlich unterwww.ticketcorner.ch.Auftritte in Deutschland finden Sie unter www.antonellarossi.dePressekontakt:Brooklyn Viv Weberinfo@antonellarossi.ch+41791369027Original-Content von: Brooklyn Viv Weber, übermittelt durch news aktuell