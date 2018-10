Buchneuerscheinung: Frauen in Führung - ein Leitfaden, wie systematische Frauenkarrieren Unternehmen innovativer machen

München (ots) - Die Unternehmerin und Management-Beraterin BarbaraLutz präsentiert in ihrem Buch "Frauen in Führung - Modernität undAgilität - wie die Veränderung der Unternehmensprozesse und KulturInnovationen fördert" einen praktischen Leitfaden für Unternehmen,gendergerechte Führung und Innovationsfähigkeit zu verbinden.Die Herausgeberin legt dafür die Mechanismen desFrauen-Karriere-Index zugrunde. Ein wissenschaftlich fundiertes, inder Praxis erprobtes Messinstrument, dessen Aufgabe es ist, dieAktivitäten zur Förderung von Frauenkarrieren jenseits bloßerBauchgefühle und Erfahrungswissen zu gewichten und in messbare Werteumzuwandeln. Barbara Lutz definiert die wichtigsten Faktoren fürerfolgreiche Frauenkarrieren, wie Dynamik sowie die Unterstützung desTop-Managements und zeigt die wesentlichen Erfolgskriterien auf. Aufdieser Basis erhalten Entscheider/innen Maßnahmen an die Hand, diesie in ihren Bemühungen bei der Entwicklung von Frauenkarrierenentscheidend voranbringen. Zudem findet der/die Leser/in klugeAnsatzpunkte und tragfähige Praxisberichte von bereits indexiertenUnternehmen, deren Aktivitäten konsequent nach ihrer Wirkungüberprüft und strukturell aufeinander abgestimmt wurden.Schließlich erläutert das Buch auf anschauliche Weise, welchepositiven Effekte die nachhaltige, gendergerechte Führung auf eineinnovationsförderliche Arbeitsumgebung hat. Die Autorin erbringt mitdiesem Buch den klaren Nachweis dafür, dass sich jenseits alleremotional geprägten "Betroffenheitsdebatten" eine objektiveBetrachtung der beruflichen Situation von Frauen in Unternehmenlohnt. "Wer die Wirkungszusammenhänge zwischen Frauenkarrieren,kulturellen Veränderungen und Innovation als Teil desManagementanspruchs versteht, hat klare wirtschaftliche Vorteile," soLutz.Ihr Buch wird Barbara Lutz am 08.November im Rahmen einerPräsentation in den Räumen der Hypovereinsbank in München vorstellen.Link zum Cover und zum Besprechungsexemplar:https://www.springer.com/de/book/9783662574720Für Interviews (TV, Print, Online) steht die Herausgeberin mitweiteren Co-Autoren aus dem Buch zur Verfügung.Pressekontakt:iKOM, Silvia Hänig, Tel.: 089-4484127, E-Mail: haenig@i-kom.orgOriginal-Content von: Frauen-Karriere-Index, übermittelt durch news aktuell