Buchmarkt: GfK Entertainment wieder mit 84 Prozent Abdeckung und unabhängigem Sortimentsbuchhandel

Baden-Baden (ots) - 84 Prozent Marktabdeckung, 9.000 teilnehmendeHändler: Pünktlich zum Start der Frankfurter Buchmesse ermittelt GfKEntertainment die Kennzahlen des deutschen Buchmarktes wieder miterweiterter Datenbasis. Das Marktforschungsunternehmen konnte denunabhängigen Sortimentsbuchhandel in den vergangenen Monaten zurückin die Stichprobe integrieren und zahlreiche Verkaufsstellen neuanschließen. Neben den Absatzwegen Sortimentsbuchhandel, Kauf- undWarenhaus, E-Commerce, Bahnhofsbuchhandel und Nebenmärke deckt GfKEntertainment als einziger Anbieter zudem auch die Bereiche PBS,Gartencenter sowie Baumärkte ab.Dr. Mathias Giloth, GfK Entertainment: "Wir freuen uns, unsereKunden nun wieder vollumfänglich in ihrer täglichen Arbeitunterstützen zu können - insbesondere angesichts eines immerherausfordernden Marktumfeldes. Unser Ziel ist es, die Branche mitden wichtigsten Daten rund um den deutschen Buchmarkt zu versorgen.Grundbausteine neben unserer langjährigen Expertise sind dasHandelspanel Buch bzw. unser Online-Tool "Book Insights" sowie derService "BuchHandel KOMPAKT", der wöchentlich über relevante Trendsinformiert."Die Buchmarktdaten von GfK Entertainment sind mit neuer Stichproberückwirkend bis 2017 im Tool abrufbar. Auch in Österreich und derSchweiz wurden neue Händler integriert und die Hochrechnungangepasst. Die Marktabdeckung liegt hier jeweils bei 83 Prozent.Mehr Informationen zu den Buchmarkt-Services von GfK Entertainmentgibt es auf der Frankfurter Buchmesse, 10. bis 14. Oktober, Halle 4.0Stand H 39 - oder per E-Mail unter Book.Entertainment@gfk.com.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell