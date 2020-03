Buchmarkt 2019: Umsatzwachstum in vielen europäischen Ländern (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Ob in Paris, Porto, Palermo oder Pamplona: Das gedruckteBuch hat weiterhin viele Liebhaber. Wie eine länderübergreifendeSonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, beendete der Buchmarkt dasvergangene Jahr vielerorts mit einem Plus. Besonders positiv fiel dieEntwicklung in Italien und Portugal aus, wo die Erlöse im Vergleich zu 2018 um5,5 bzw. 3,9 Prozent anstiegen. Aber auch die anderen untersuchten Regionenverzeichneten Zuwächse: Sowohl die Niederlande (plus 1,9 Prozent) als auch dieSchweiz (plus 1,5 Prozent), Frankreich, Spanien (jeweils plus 1,1 Prozent) undFlandern (plus 0,8 Prozent) setzten mehr Geld mit Büchern um. Nur Wallonienmusste leichte Einbußen hinnehmen (minus 1,3 Prozent).Höhere Durchschnittspreise kompensieren AbsatzrückgängeParallel zu den Umsätzen gingen auch die Durchschnittspreise in die Höhe undkompensierten dadurch die zum Teil deutlich rückläufigen Stückzahlen. So wurdenBücher in der Schweiz 2019 um 3,1 Prozent teurer, bei einer gleichzeitigenMengenreduktion von 1,6 Prozent. In Flandern und den Niederlanden gab es beieinem Absatzminus von 3,5 und 3,9 Prozent gar Preissteigerungen von 4,5 Prozentund 6,0 Prozent; in den Niederlanden allerdings u. a. bedingt durch die Erhöhungdes Mehrwertsteuersatzes. Über das Jahr betrachtet konnten neben den üblichenverkaufsstarken Saisons auch der Schulstart im Frühherbst punkten, derbeispielsweise in Frankreich so stark ausfiel wie seit sechs Jahren nicht mehr.Non-Fiction beliebter als FictionNon-Fiction-Titel wie Sach- und Fachbücher bzw. Ratgeber schnitten 2019 invielen Ländern wie Italien (plus 7,8 Prozent) besser ab als belletristischeLiteratur, die dort "nur" 3,1 Prozent im Plus lag. Insbesondere Biografien wareneuropaweit sehr angesagt: "Fiorire d'inverno", die Autobiografie deritalienischen Investigativ-Journalistin Nadia Toffa, Edwin Schoons "Basta" überden niederländischen Fußballstar Marco van Basten, "Passions" von FrankreichsEx-Präsident Nicolas Sarkozy oder Michelle Obamas "Becoming" landeten allesamtin den Top 5 der jeweiligen Non-Fiction-Jahrescharts. Ebenfalls begehrt warenRatgebertitel (Mark Mansons "Die subtile Kunst des darauf Scheißens"),Geschichtsbücher (Yuval Noah Hararis "Eine kurze Geschichte der Menschheit") undKochbücher (Yotam Ottolenghis "Simple").Neuer "Asterix"-Band mit starken VerkäufenZu den europaweit populärsten Romanautoren zählten im vergangenen Jahrinternationale Bestseller-Garanten wie Lucinda Riley und Jojo Moyes, aber auchnationale Phänomene wie Arturo Pérez-Reverte (Spanien) oder Raul Minh'alma(Portugal). Einen gigantischen Erfolg erzielten Jean-Yves Ferri & Didier Conradmit dem 38. "Asterix"-Band "Die Tochter des Vercingetorix", der zummeistverkauften Fiction-Buch nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Wallonienund Frankreich avancierte. Hier trug es einen guten Teil dazu bei, denComic-Buchmarkt um neun Prozent in die Höhe schnellen zu lassen.Basis der Auswertung sind die Verkaufsdaten für 2019 im Vergleich zum Vorjahr,jeweils für die folgenden Länder: Belgien (Flandern/Wallonien), Frankreich,Italien, Niederlande, Portugal, Schweiz und Spanien.Über GfK Entertainment:GfK Entertainment ist Charts-Ermittler und Datenlieferant in den Bereichen Buch,Musik, Video und Games. Das Unternehmen arbeitet eng mit den jeweiligenBranchenverbänden zusammen und führt in über 30 Ländern Marktforschung durch.GfK Entertainment ist Teil der GfK, eines der weltweit größtenMarktforschungsunternehmen.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/11911/4543697OTS: GfK Entertainment GmbHOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell