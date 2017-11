Buchholz stellt Sozialpartnerschaft in Frage

Kiel (ots) - Zum Antrag der SPD-Fraktion "Einberufung vonArbeitnehmervertretungen in den Mittelstandsbeirat" erklärt derarbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Baasch:"Dass im Mittelstandsbeirat Vertreter der Arbeitnehmer*innen nichtmit am Tisch sitzen dürfen, ist Ausdruck des schlechten Verhältnissesder Liberalen zu dieser Interessenvertretung. Außerdem zeigt es denMangel an Wertschätzung und das fehlende Interesse dieserLandesregierung insgesamt für die Bedürfnisse unsererArbeitnehmer*innen. Dabei sind es gerade sie, die zumwirtschaftlichen Erfolg am meisten beigetragen haben. Dass es denUnternehmen gut geht, ist zugleich Verdienst ihrer Angestellten.Echter wirtschaftlicher Erfolg zeichnet sich dadurch aus, dassArbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen gleichermaßen profitieren.Der FDP ist das offenkundig egal, denn mit der Einberufung desMittelstandbeirates betreibt sie pure Klientelpolitik. Offensichtlichspielt gute Arbeit in den Plänen des Wirtschaftsministers keineRolle. Wir fordern Minister Dr. Bernd Buchholz dazu auf, Vertreterder Arbeitnehmer*innen nachträglich in den Mittelstandsbeirat zuberufen!"Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell