Bucherscheinung von Dr. Marc Weitl: Immunbooster Muskulatur - der Geheimcode ist entschlüsselt (FOTO)

Hamburg (ots) - - "Immunbooster Muskulatur - der Geheimcode ist entschlüsselt" erscheint am 3. August 2020- Mit einem Gastkapitel der renommierten dänischen Forscherin Prof. Dr. Bente Klarlund Pedersen- 180 Seiten / 30 Grafiken / 14,90 Euro / ISBN 978-3-00-065785-6- Journalisten können unter kontakt@insight-publishing.com ein Rezensionsexemplar anfordernDr. Marc Weitl ist mit seinem Unternehmen, der Hamburger cardioscan GmbH ( http://www.cardioscan.de ), seit fast zwei Jahrzehnten ein Innovator sowie Multiplikator im Bereich der Medical Fitness.Nach "Topmanager sind Selbstmanager - Mit Mindful Leadership an die Spitze" (ISBN 978-3-00-064651-5) veröffentlicht der Hamburger Top-Unternehmer jetzt sein zweites Buch, das am 3. August 2020 bundesweit erscheint.In "Immunbooster Muskulatur - der Geheimcode ist entschlüsselt" zeigt Dr. Marc Weitl auf, dass Sport weit mehr positive Auswirkungen auf unseren Körper hat als die bisher allgemein bekannten gesundheitsfördernden Effekte.Denn durch richtiges Training produziert unsere Muskulatur vermehrt Myokine. Diese Botenstoffe, die wie ein Schlüssel zu unserer inneren Apotheke funktionieren, aktivieren viele hochwirksame Infekt-Waffen des Immunsystems. Das stärkt unsere Abwehrkräfte und schützt unseren Körper vor Bakterien, Viren und anderen Krankheitserregern - und ganz nebenbei wird auch noch der Fettabbau beschleunigt.Zu diesem Effekt, den Sportler schon seit jeher intuitiv erleben, liegen jetzt wissenschaftliche Ergebnisse vor. Besondere Bedeutung hat dabei der Botenstoff "Interleukin-6". Studien belegen, dass dieser extrem wichtige Botenstoff, der unter anderem Entzündungen eindämmt und die Vermehrung von Killerzellen gegen Tumore und Viren unterstützt, direkt in den Muskeln entsteht. Damit hat Sport und Bewegung eine noch größere und zusätzliche gesundheitliche Relevanz als bisher angenommen.Fundiert und kompakt fasst Dr. Marc Weitl aktuelle Forschungsergebnisse zusammen und erklärt mit vielen anschaulichen Infografiken die Funktionsweise und die Aufgaben des Immunsystems. Leicht verständlich und aufgelockert mit Erfahrungen aus der eigenen Arbeit, gibt er praktische Ratschläge, mit deren Hilfe jeder Einzelne die Stärkung des Immunsystems ganz einfach in seinen Alltag einbauen kann.Besonders nützlich ist für die Leser*innen die ganzheitliche Betrachtung, die die gesamte Arbeit Weitls wie ein roter Faden durchzieht. Denn erst die Kombination aus Ernährung, Training und Regeneration bringt den optimalen Mehrwert.Als praktisches Extra liefert das Buch außerdem die effektivsten Übungen, um möglichst viele Myokine freizusetzen und das Immunsystem bestmöglich zu boosten. Einfach erklärt, mit vielen Fotos illustriert und überall umzusetzen.Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Immunabwehr stärken, wie Sie Ihre innere Apotheke aktivieren und wie Sie einfach und dauerhaft gesünder leben, dann ist "Immunbooster Muskulatur" von Dr. Marc Weitl der richtige Ratgeber für Sie.Flankiert wird der Inhalt von einem Gastkapitel der renommierten dänischen Forscherin Prof. Dr. Bente Klarlund Pedersen zur Wirkungsweise der Myokine. Die Dänin, die am Kopenhagener Rigshospital das Zentrum für "Inflammation und Metabolismus" leitet, prägte den Begriff "Myokine".Ihre Arbeitsgruppe ist weltweit die führende Forschergruppe, die schrittweise den Zusammenhang zwischen Bewegung und Muskulatur auf der einen Seite und den gesundheitlichen Auswirkungen auf der anderen Seite entschlüsselt.Dr. Marc Weitl (marcweitl.com) ist als CEO, Speaker und Autor aktiv. Mit seinen Publikationen und seiner Arbeit möchte er Menschen helfen, einfach und dauerhaft ein gesünderes Leben zu führen.- Die deutsche Originalausgabe erscheint am 3. August 2020 in der Insight Publishing GmbH und ist über alle üblichen Kanäle erhältlich.- Dr. Marc Weitl kann über den Pressekontakt für Lesungen, als Speaker oder als Experte angefragt werden.Die Hamburger cardioscan GmbH entwickelt Diagnostik-Systeme für einen gesunden Lifestyle. cardioscan Produkte motivieren Menschen dazu, schnell und dauerhaft ein gesünderes Leben zu führen.Web: https://www.cardioscan.de/ & https://marcweitl.com/Pressekontakt:Pressekontakt: Insight Publishing GmbH Jan-Christopher Sierks Telefon: +49 (0)40 73 44 60 209 E-Mail: kontakt@insight-publishing.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/127984/4661273 OTS: cardioscan GmbHOriginal-Content von: cardioscan GmbH, übermittelt durch news aktuell