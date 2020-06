Bucher Industries: Reicht das?

Bucher Industries, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks", notiert aktuell (Stand 06:03 Uhr) mit 269.4 CHF deutlich im Plus (+1.76 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Bucher Industries einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Bucher Industries jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,37 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 27,89. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bucher Industries auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Bucher Industries beläuft sich mittlerweile auf 301,83 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 269,4 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,74 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 270,2 CHF. Somit ist die Aktie mit -0,3 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Bucher Industries hat mit einer Dividendenrendite von 2,95 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.2%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt +0,75. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bucher Industries-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.