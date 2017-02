Bucher Industries: Negativtrend setzt sich fort!

Liebe Leser,

bei Bucher hat sich der Negativtrend im 2. und 3. Quartal fortgesetzt. Die Folge: In den ersten 9 Monaten sind Umsatz und Auftragseingang jeweils um rund 5% zurückgegangen. Am schlechtesten abgeschnitten hatte erneut die Landtechnik (Kuhn Group). Verantwortlich waren gesunkene Preise für Getreide, Milch und Fleisch. Dies wiederum schmälerte die Einkommen der Landwirte und damit deren Investitionsbereitschaft. Aber auch das Geschäft mit Kommunalfahrzeugen (Municipal) hat trotz Akquisitionen enttäuscht.

Hydraulics konnte Umsatz und Auftragseingang gegen den allgemeinen Markttrend steigern

Aufgrund der Sparprogramme der öffentlichen Hand fehlten größere Ausschreibungen. Halbwegs überzeugen konnten die Sparten Emhart Glass und Specials. Nur Hydraulics konnte Umsatz und Auftragseingang gegen den allgemeinen Markttrend steigern. Die schwache Entwicklung in der Landtechnik dürfte sich trotz der Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bis zum Jahresende fortgesetzt haben.

An den Belastungsfaktoren in der Sparte Municipal, höhere Kosten und Unsicherheiten durch den Brexit, wird sich ebenfalls nichts geändert haben. Bei Hydraulics schwächt sich das Geschäft traditionell im 4. Quartal saisonbedingt ab. Und bei Emhart Glass wird die Konjunkturschwäche in China Spuren hinterlassen haben. Einzig die Sparte Specials dürfte das Jahr mit einer höheren operativen Marge abgeschlossen haben.

