Bucher Industries: Alle wichtigen Sparten konnten mehr Aufträge an Land ziehen!

Liebe Leser,

Bucher ist auf Erholungskurs. Im 1. Quartal zogen der Auftragseingang um 14,4% auf 635 Mio SFr und der Auftragsbestand um 14,5% auf 741 Mio SFr an. Auch der Umsatz lag leicht über Vorjahresniveau. Zur Ergebnisentwicklung hat sich der Konzern erst kurz nach Redaktionsschluss in seinem Halbjahresbericht vom 25. Juli geäußert. Alle wichtigen Sparten konnten mehr Aufträge an Land ziehen. Vor allem die Kuhn Group profitierte von einem dank höherer Milchpreise verbesserten Investitionsklima.

Lediglich das Geschäft mit Getränketechnologien und Weinproduktionsanlagen hat enttäuscht

Auftragseingang und -bestand stiegen jeweils um mehr als 20%. Der Umsatz lag nahezu stabil bei 286 Mio SFr. Die Sparten Municipal und Hydraulics meldeten ebenfalls zweistellige Auftragszuwächse. Auch bei den Umsätzen ging es nach oben. In Europa erholt sich der Markt für Kommunalfahrzeuge, zudem erfreuen sich Hydrauliksysteme für Land- und Baumaschinen sowie Förderanlagen einer lebhaften Nachfrage. Bei Emhart Glass zeigten sich Licht und Schatten.

Die verbesserte Auftragslage sollte sich aber im 2. Halbjahr auch auf die Umsatzentwicklung positiv auswirken. Enttäuscht hat lediglich das Geschäft mit Getränketechnologien und Weinproduktionsanlagen, das in der Sparte Specials gebündelt ist. Verantwortlich war im Wesentlichen der Wegfall von Steuererleichterungen in Frankreich. Bucher rechnet mit einer Trendwende in den kommenden Monaten.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.