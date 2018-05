Bucher Hydraulics erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Wuxi Deli Fluid

Niederweningen (awp) - Der Industriekonzern Bucher expandiert in China. Über die Division Bucher Hydraulics hat das Unternehmen in China ein Joint Venture vereinbart zur Übernahme von 80 Prozent an Wuxi Deli Fluid Technology, einem Hersteller von hydraulischen Pumpen und Kompaktaggregaten. Damit werde die Position in China und das weltweite Produktangebot verstärkt, teilt Bucher Industries am Mittwoch mit. Die Transaktion muss noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten