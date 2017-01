Buchen oder warten: KAYAK verrät den besten Zeitpunkt für die Reiseplanung 2017 / Wer den Urlaub für 2017 clever plant, kann mit dem richtigen Timing deutlich sparen (FOTO)

Berlin (ots) -Auf das Timing kommt es an! Wer 2017 verreisen will, kann mit demrichtigen Buchungszeitpunkt bei Flügen und Hotels bis zu 53 Prozentsparen. Doch ist es besser, sich früh einen Flug zu sichern oder aufdas Last-Minute-Angebot zu warten? Die Reisesuchmaschine KAYAK.de hatMillionen von Daten analysiert und verrät, wann Urlauber bei Flügenund Hotels zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen am bestenzuschlagen.Drei Monate vor dem Reisetermin sind Flüge innerhalb Europasdurchschnittlich am günstigsten. Für Tickets nach Paris zahlendeutsche Urlauber dann bis zu 19 Prozent weniger, nach Dublin sogarganze 46 Prozent. Mehr Vorlauf sollten Schwedenurlauber mitbringen:Preise für Flüge in die schwedische Metropole sind vier Monate vorAbflug am günstigsten. Spontane Urlauber fliegen am besten nachBarcelona oder Lissabon. Wer erst zwei Monate vor dem Abflug bucht,spart bis zu 44 Prozent im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt.Das größte Sparpotenzial bieten Flüge nach Budapest: Mit demrichtigen Timing sind Flüge in die ungarische Hauptstadt bis zu 73Prozent günstiger als zum teuersten Buchungszeitpunkt. Die bestenPreise bekommen Urlauber einen Monat vor der Abreise.Wer weiter weg will, sollte auch früher mit der Reiseplanungloslegen. Mit sechs Monaten Vorlauf bekommen Reisende beiLangstreckenflügen durchschnittlich die besten Preise. Tickets nachBali buchen Urlauber dann bis zu 41 Prozent günstiger, nach SanFrancisco bis zu 31 Prozent. Wen es bis ans andere Ende der Weltzieht, sollte noch mehr Zeit mitbringen. Doch das lohnt sich: Flügenach Auckland in Neuseeland zahlen Reisende sieben Monate vor Abflugbis zu 53 Prozent weniger im Vergleich zum teuersten Zeitpunkt. NachNew York, Phuket oder Kapstadt bieten viele Airlines drei Monate vorAbflug die günstigsten Tickets an. Für Flüge an die US-Ostküstezahlen Urlauber dann bis zu 27 Prozent weniger, auf die thailändischeUrlaubsinsel Phuket bis zu 28 Prozent und nach Kapstadt bis zu 14Prozent. Das ideale Reiseziel für die ganz Spontanen ist Miami. Diedurchschnittlich günstigsten Tickets in die Metropole an der Küstevon Florida bekommen Urlauber einen Monat vor Abflug. Viel Reise fürwenig Geld bekommen Urlauber 2017 in Marrakesch. Gerade mal 166 Eurokosten Tickets in die marokkanische Metropole im Durchschnitt. Dabeisind die Preise vier Monate vor dem Abflug besonders niedrig.Wer bei der Wahl der Reisetage flexibel ist, fliegt besondersgünstig. Unter der Woche sind Flüge meist günstiger als amWochenende, wie die Analyse von KAYAK.de zeigt. Wer wirklich günstigfliegen will, legt die An- und Abreisetage am besten auf einenWochentag zwischen Montag und Mittwoch.Bei der Wahl des richtigen Hotels können sich Urlauber mehr Zeitlassen. Ein bis zwei Monate vor dem Reisetermin bekommen Reisendesowohl in Europa als auch bei vielen Fernreisen die besten Preise für3- bis 4-Sterne-Hotels. Wer ein Zimmer in Barcelona bucht, findeteinen Monat vor der Reise die besten Angebote und kann im Vergleichzum teuersten Buchungszeitpunkt bis zu 53 Prozent sparen. Hotelzimmerin Palma de Mallorca, auf der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen,sind zwei Monate im Voraus am günstigsten.Auch für Übernachtungen in New York gilt: Ein bis zwei Monate vordem Reisetermin bieten Hotels der 3- und 4-Sterne-Kategorie diebesten Konditionen. Reisende können so bis zu 47 Prozent sparen. Ganzanders sieht es in Thailand aus: Unterkünfte in Bangkok, Krabi oderauf Phuket und Ko Samui reservieren Urlauber am besten acht bis elfMonate vor der Reise. Verglichen mit dem teuersten Buchungszeitpunktsind in Bangkok Zimmer in einem 3- bis 4-Sterne-Hotel elf Monate vorder Anreise bis zu 24 Prozent günstiger. Das Sparpotenzial für Hotelsin Krabi und auf Ko Samui liegt bei bis zu 30 Prozent, wenn das Hotelzehn Monate vor der Anreise gebucht wird."Früh buchen heißt nicht automatisch auch den günstigsten Preisbekommen", weiß Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional DirectorDeutschland und Schweiz. "Aus den Erfahrungswerten der letzten Jahrekönnen wir die Preisentwicklung gut einschätzen. Mit derPreistrend-Funktion auf KAYAK.de bieten wir unseren Usern eineEinschätzung, wie sich der Preis in den kommenden Wochen und Monatenentwickeln wird. So kann er selbst entscheiden, ob er buchen oderlieber noch auf bessere Angebote warten will." 