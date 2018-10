Buch zum Kaisersturz vor 100 Jahren / Abdankung am 9. November / Lothar Machtan beschreibt die Selbstentkrönung bei wbg Theiss

Darmstadt (ots) -Vor einhundert Jahren, am 9. November 2018, endete nach dem ErstenWeltkrieg auch das Zeitalter der deutschen Kaisermonarchie. Eineepochale Zäsur der deutschen Geschichte, die jedoch keinemNaturgesetz folgte und weder allgemein vorhergesehen wurde nochallseits gewollt war. Wie und warum es trotzdem zur Abdankung kam,schildert Lothar Machtan in dem Buch "Kaisersturz. Vom Scheitern imHerzen der Macht 1918". Konsequent erzählt er aus der Perspektive dermachthabenden Protagonisten vom Scheitern der deutschen Monarchie ansich selbst und spürt so den allzu menschlichen Aspekten jenerfolgenschweren Zeitenwende nach. Das Buch ist bei wbg Theisserschienen."Politikgeschichte mit situativer Genauigkeit einzufangen", istdas erklärte Ziel des Autors. Also dringt er in die Lebenswelt, dieMentalität der wichtigsten Akteure ein und wirft einen Blick in dieHinterzimmer der Politik. Porträts von Wilhelm II., Prinz Max vonBaden oder Friedrich Ebert führen ganz dicht heran ans Geschehen. Wienahmen solche Persönlichkeiten die aufziehende Krise wahr? Was triebsie an und - vielleicht noch wichtiger - was lähmte sie? Worinwurzelten kurzsichtige und irrationale Machtkämpfe und letztlich diepolitische Selbstvernichtung der Herrscherdynastie?Indem er diese Fragen kenntnisreich und einfühlsam beantwortet,lässt Machtan die Konturen eines fesselnden Politdramas eine nach deranderen hervortreten. Seine Erzählung setzt im August 1918 ein undendet mit der Novemberrevolution wenige Monate später, als dieMilitärmonarchie endgültig gescheitert war. Auf den Kaisersturz wardie Sturzgeburt gefolgt - der deutschen Republik. Ihr Schicksalsollte geprägt bleiben von der Leerstelle, die der "Kaisersturz"riss, abschließend rückt Machtan auch dies ins Blickfeld. EineChronik der Ereignisse, Bibliographie, Register und ca. 50Abbildungen runden den Band ab.Stimmen zum Buch»Spannend finde ich, mit welcher Akribie beschrieben wird, wie Maxvon Baden, Wilhelm der II. und Friedrich Ebert hier sozusagenversucht haben, ein Machtvakuum zu füllen, und ich habe unglaublichviel gelernt. Das Schöne, was ich daran fand, es liest sich einfachgut, man hört nicht auf!« Sigmar Gabriel, Bundesaußenminister a.D»Anregend, originell, akribisch erforscht und höchst informativ!«Professor Sir Ian KershawVeranstaltungshinweisLothar Machtan stellt "Kaisersturz. Vom Scheitern im Herzen derMacht" am 9. November selbst vor.Veranstaltungsort: KulturKaufhaus Dussmann, Friedrichstraße 90, 10117BerlinBeginn: 19:00 UhrEintritt: freiIn Kooperation mit Dussmann Berlin.Über den AutorLothar Machtan ist emeritierter Professor für Neuere Geschichte ander Universität Bremen. Er forscht zur Kultur- und PolitikgeschichteDeutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Machtan ist Autor fürSpiegel, ZEIT und FAZ sowie Verfasser zahlreicher Sachbücher. Er istzudem Co-Autor des ZDF-Spielfilms "Kaisersturz", der am 31. Oktoberausgestrahlt wird.Pressekontakt:LiterturtestCatherine KnaufTelefon: 030 531 407023E-Mail: knauf@literaturtest.dewww.literaturtest.deOriginal-Content von: WBG Wissen verbindet, übermittelt durch news aktuell