Bsirske fordert Bewegung der Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes

POTSDAM (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst dringt Verdi-Chef Frank Bsirske auf ein Angebot der Arbeitgeber.



Er erwarte für die an diesem Montag und Dienstag in Potsdam stattfindende Runde Bewegung auf der Seite der Arbeitgeber, sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Verhandelt wird für 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen, unter anderem Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Krankenhäusern und Bundespolizisten. Die entscheidende Runde ist für 15. und 16. April geplant./bw/DP/zb