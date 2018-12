Bsirske: Kramp-Karrenbauer hat Ohr für Arbeitnehmer

HAMBURG (dpa-AFX) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat sich mit der Wahl von Annette Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden zufrieden gezeigt.



Bsirske sagte am Freitag in Hamburg am Rande des CDU-Parteitages der Deutschen Presse-Agentur: "Ich habe Annette Kramp-Karrenbauer als eine Persönlichkeit kennen gelernt, die auch in herausgehobener Verantwortung die Bodenhaftung nicht verloren hat." Und er fügte hinzu: "Sie hat ein Ohr auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land. Und das ist gut." In ihrer Rede habe sie "aktuelle sozialpolitische Themen benannt. Die wollen wir gerne mit ihr vorantreiben"./rm/bk/DP/nas