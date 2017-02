Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2016 um 0,4 Prozent gestiegen

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat ihren moderaten Wachstumskurs auch zum Jahresende 2016 fortgesetzt: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im vierten Quartal 2016 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent höher als im Vorquartal, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Die konjunkturelle Lage in Deutschland war damit im Jahr 2016 durch ein solides und stetiges Wirtschaftswachstum gekennzeichnet (plus 0,7 Prozent im ersten Quartal, plus 0,5 Prozent im zweiten Quartal und plus 0,1 Prozent im dritten Quartal). Für das gesamte Jahr 2016 ergibt sich daraus ein Anstieg von 1,9 Prozent (kalenderbereinigt: plus 1,8 Prozent), teilten die Statistiker weiter mit.

Das im Januar veröffentlichte vorläufige Jahresergebnis für das BIP wurde damit bestätigt. Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich aus dem Inland: Der Staat erhöhte seine Konsumausgaben deutlich, die privaten Haushalte noch einmal leicht. Darüber hinaus entwickelten sich auch die Investitionen überwiegend positiv: Vor allem in Bauten wurde deutlich mehr investiert als im dritten Quartal 2016. Nach vorläufigen Berechnungen wurde das Wachstum dagegen von der außenwirtschaftlichen Entwicklung gebremst, weil die preisbereinigten Importe im Vergleich zum Vorquartal deutlich stärker zunahmen als die Exporte. Auch im Vorjahresvergleich hat das Wirtschaftswachstum – gemessen an den Ursprungswerten – weiter zugelegt: Das preisbereinigte BIP stieg im vierten Quartal 2016 um 1,2 Prozent (kalenderbereinigt: 1,7 Prozent), nach plus 1,5 Prozent im dritten Quartal 2016 (kalenderbereinigt: 1,7 Prozent) und plus 3,2 Prozent im zweiten Quartal 2016 (kalenderbereinigt: 1,8 Prozent). Die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2016 wurde von 43,7 Millionen Erwerbstätigen erbracht: Das waren 267.000 Personen oder 0,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, so die Statistiker weiter.

