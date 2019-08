Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2019 um 0,1% gegenüber dem Vorquartal gesunken

Wiesbaden (ots) -Bruttoinlandsprodukt (BIP), 2. Quartal 2019-0,1 % zum Vorquartal (real, saison- und kalenderbereinigt)0,0 % zum Vorjahresquartal (real)+0,4 % zum Vorjahresquartal (real und kalenderbereinigt)WIESBADEN - Das reale (preisbereinigte) Bruttoinlandsprodukt inDeutschland war im 2. Quartal 2019 saison- und kalenderbereinigt um0,1 % niedriger als im 1. Quartal 2019. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hat sich die deutscheWirtschaftsleistung somit etwas abgeschwächt. Im 1. Quartal 2019hatte es noch einen Anstieg von 0,4 % zum 4. Quartal 2018 gegeben.Konsum und Investitionen stützen die Konjunktur, Außenbeitragbremst das WachstumPositive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich (real, saison- undkalenderbereinigt) nach vorläufigen Berechnungen aus dem Inland: Dieprivaten Konsumausgaben waren höher als im 1. Quartal, und auch derStaat steigerte seine Konsumausgaben. Daneben wurde mehr investiertals im 1. Quartal, wobei die Bauinvestitionen rückläufig waren. Dieaußenwirtschaftliche Entwicklung bremste das Wirtschaftswachstum, dadie Exporte im Vergleich zum Vorquartal stärker zurückgingen als dieImporte.Im Vorjahresvergleich stagnierte das reale BIP. Bereinigt um denKalendereffekt ergibt sich ein Anstieg um 0,4 %, da im 2. Quartal2019 ein Arbeitstag weniger zur Verfügung stand als ein Jahr zuvor.Im 1. Quartal 2019 hatte das reale BIP um 0,8 % (kalenderbereinigt:0,9 %) höher gelegen als im Vorjahresquartal.Die Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2019 wurde von 45,2Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren 435 000 Personen oder1,0 % mehr als ein Jahr zuvor.Hinweise zur Generalrevision der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungenNeben der Erstberechnung des 2. Quartals 2019 wurden zu diesemTermin die gesamten Berechnungen der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnungen (VGR) im Rahmen der Generalrevision 2019 grundlegendüberprüft und überarbeitet sowie auf das Referenzjahr 2015umgestellt. Um Brüche in den Zeitreihen zu vermeiden, wurden dieErgebnisse für Deutschland zurück bis 1991 neu berechnet, sodass eszu geänderten Ergebnissen in den gesamten Zeitreihen ab 1991 kommenkann. Für das reale Bruttoinlandsprodukt insgesamt ergaben sichdadurch neue Veränderungsraten, die um bis zu 0,3 Prozentpunkte(Jahre) beziehungsweise 0,6 Prozentpunkte (Quartale) von denbisherigen Ergebnissen nach oben oder unten abweichen. Daskonjunkturelle Gesamtbild hat sich durch die Revision aber nichtgeändert (siehe Tabelle "Alt-Neu-Vergleich Bruttoinlandsprodukt,real" am Ende dieser Pressemitteilung). Wie jedes Jahr im Augustwurden auch neu verfügbare statistische Informationen in dieBerechnungen der Ergebnisse der vergangenen vier Jahre (ab 2015)sowie des 1. Quartals 2019 einbezogen.Weitere Informationen zur VGR-Generalrevision 2019 sowieausführliche Ergebnisse für das 2. Quartal 2019 gibt das StatistischeBundesamt am 27. August 2019 in einer Pressemitteilung bekannt. Zudiesem Zeitpunkt werden auch die Ergebnisse im interaktivenVGR-Dashboard aktualisiert.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:VGR-Infoteam, Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 26,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell