Bruttofestgehälter im Consulting sind im Schnitt um 3,4 Prozent gestiegen

Bonn (ots) - Die Konjunktur in der Consultingbranche brummt seitvielen Jahren. Die Folge: Die Gehälter der Unternehmensberatersteigen. Das Bruttofestgehalt legte 2017 über alle Hierarchiestufenum durchschnittlich 3,4 Prozent zu. Die Bandbreite der Vergütung inden einzelnen Hierarchiestufen ist groß. Berufseinsteiger können zumBeispiel als Analyst in besonders erfolgreichenUnternehmensberatungen ("Top-Performer") mit einer jährlichenGesamtvergütung - Festgehalt, erfolgsabhängige Bezüge sowieNebenleistungen - von 55.700 Euro rechnen. Bei den wenigererfolgreichen Marktteilnehmern ("Low-Performer") sind es deutlichniedrigere 41.500 Euro. Diese aktuellen Ergebnisse der Studie"Vergütung in der Unternehmensberatung 2017/2018" hat derBundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) heute vorgestellt.BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Die schon länger anhaltende guteBranchenkonjunktur gibt aktuell genügend Raum für Gehaltsteigerungen.Der Beruf des Unternehmensberaters bleibt damit weiter in höchstemMaße attraktiv."Beim typischen Einstieg von Bachelor-Studenten beiUnternehmensberatungen als Analyst lag im Jahr 2017 dasdurchschnittliche Brutto-Festgehalt der Beraterinnen und Berater bei43.200 Euro, dies entspricht einem Plus von 2,9 Prozent. Der Startauf der Hierarchieebene `Consultant` mit einem Master-Abschluss wurdeim vergangenen Jahr durchschnittlich mit 51.000 Euro vergütet, diesentspricht einem Plus von 5,3 Prozent. Zum Vergleich: Auf derPartnerebene liegt das durchschnittliche Brutto-Festgehalt bezogenauf den Gesamtmarkt bei 142.600 Euro. Bei größeren Marktteilnehmernwird mit durchschnittlich 166.400 Euro deutlich mehr gezahlt.Die Studienergebnisse zeigen, dass die Höhe der Vergütung in deneinzelnen Hierarchiestufen mit zunehmender Unternehmensgröße generellsteigt. Beispielsweise beträgt die Gesamtvergütung beimBerufseinstieg als Analyst in einem Consultingunternehmen mit bis 2Millionen Euro Umsatz durchschnittlich 44.000 Euro. Im Vergleichsteigen junge Hochschulabgänger bei Unternehmensberatungen über 5Millionen Euro Umsatz mit einem Komplettgehalt in Höhe vondurchschnittlich 57.900 Euro ein. Die Vergleichswerte bei diesenbeiden exemplarischen Umsatzklassen für die Hierarchiestufe Manager(Projektleiter) liegen bei 86.800 Euro beziehungsweise 119.000 Euro.Erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile sind in derConsultingbranche die Regel. Ab der Hierarchiestufe Consultant habenüber vier Fünftel der Mitarbeiter Vergütungsbestandteile, die sich amErfolg orientieren. Mit zunehmender Karriereebene erhöhen sich diedurchschnittlichen erfolgsabhängigen Bezüge. Partner erzielen einedurchschnittliche erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 89.700 Euro,auf der sich darunter direkt anschließende Ebene Senior Manager sindes deutlich geringere 26.400 Euro im Schnitt. Die Höhe der Boniorientiert sich bei den Marktteilnehmern sehr häufig an denMessgrößen Unternehmensergebnis, Einsetzbarkeit in Projekten(Chargebility) sowie Honorarumsatz.Mehr zur Studie unter:http://www.bdu.de/wie-wir-sie-unterstuetzen/mediathek/Studienhintergrund: Grundlage ist eine Befragung desBundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDU) in der gesamtenConsultingbranche im Zeitraum Mai bis September 2018. Insgesamtwurden die einge-gangenen Daten von 120 Unternehmensberatungenausgewertet. Analyse und Vergleich erfolgten auch nach Größenklassensowie nach Beratungsschwerpunkten. Die Studie "Vergütung in derUnternehmensberatung 2017/2018" enthält unter anderem differenzierteErgebnisse zu Brutto-Festgehältern, erfolgsabhängigen Bezügen,Dienstwagen- und Reisekostenregelungen.