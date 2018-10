Brustkrebsrisiko senken mit Bewegung / Die Deutsche Krebshilfe gibt Tipps im Brustkrebsmonat Oktober

Bonn (ots) - Die Tage werden kürzer und der Herbst zeigt seineganze Bandbreite: Schöne Spätsommer- und stürmisch-nasskalte Tage.Vielen Menschen fällt es jetzt zunehmend schwerer, sich an derfrischen Luft zu bewegen. "Trotzen Sie dem Herbstblues mit Bewegung.Wandern, Radfahren oder auch Indoorsportarten wie Schwimmen undBadminton halten fit und reduzieren das Brustkrebsrisiko", so GerdNettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Diegemeinnützige Organisation unterstützt alle "Bewegungswilligen" beiihrem Vorhaben mit dem kostenlosen Präventionsratgeber "Schritt fürSchritt. Mehr Bewegung - weniger Krebsrisiko." und motiviert zu einembewegungsreichen Leben.Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung der Frau. Jährlicherkranken fast 72.000 Frauen bundesweit neu an diesem Tumor.Anlässlich des diesjährigen Brustkrebsmonats informiert die DeutscheKrebshilfe Frauen daher verstärkt über die vorbeugenden Effekte vonkörperlicher Aktivität.Das Risiko für eine Brustkrebserkrankung sinkt bei regelmäßigerkörperlicher Aktivität um 20 bis 30 Prozent. Experten raten deshalbdazu, sich täglich mindestens 30 Minuten moderat zu bewegen und dabeietwas ins Schwitzen zu kommen. Regelmäßige Bewegung aktiviert denStoffwechsel. Dies stärkt das Immunsystem und unterstützt Vorgänge,durch die der Körper Schäden am Erbgut selbst reparieren kann.Darüber hinaus hemmen Bewegung und Sport entzündliche Prozesse imOrganismus und erleichtern die Gewichtskontrolle."Es lohnt sich, seinen Körper zu fordern - für die eigeneGesundheit und ein vermindertes Krebsrisiko. Zudem pflegen Menschen,die gern und viel körperlich aktiv sind, oft einen gesünderenLebensstil als Bewegungsmuffel", betont Gerd Nettekoven. "Sieernähren sich zumeist bewusster, rauchen seltener, trinken nur wenigAlkohol und verbringen mehr Zeit an der frischen Luft. So senken siezusätzlich aktiv und selbstbestimmt ihr individuellesBrustkrebsrisiko."Wer seinen Alltag bewegungsreicher gestalten möchte, erhält Tippsund Anleitungen im Präventionsratgeber der Deutschen Krebshilfe"Schritt für Schritt. Mehr Bewegung - weniger Krebsrisiko". DerRatgeber enthält ausführliche Informationen, Motivationstipps sowieTrainingspläne für Anfänger und Fortgeschrittene.Darüber hinaus bietet die Deutsche Krebshilfe kostenloseInformationsmaterialien zum Thema Brustkrebs an: Ratgeber undFaltblätter können bei der Deutschen Krebshilfe, Postfach 1467, 53004Bonn, bestellt und im Internet unter www.krebshilfe.de/informierenheruntergeladen werden. Eine persönliche Beratung bieten dieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Informations- undBeratungsdienstes der Deutschen Krebshilfe INFONETZ KREBS unter derkostenlosen Rufnummer 0800 / 80708877.Interviewpartner auf AnfragePressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell