Brustkrebsmonat Oktober: Wissen schafft Mut / Das INFONETZ KREBS informiert Betroffene und Angehörige

Bonn (ots) - Die Diagnose Brustkrebs wirft viele Fragen auf:Welche Therapie ist die richtige? Wo bekomme ich Hilfe? Was kann ichselbst tun? Die Deutsche Krebshilfe unterstützt Krebspatienten beiihrem Kampf gegen die Erkrankung. Sie bietet allen Betroffenen einekostenfreie telefonische Beratung an: 0800 / 80 70 88 77 - montagsbis freitags von 8 bis 17 Uhr.Eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an einemMammakarzinom. Damit ist Brustkrebs mit 71.900 Neuerkrankungen proJahr der häufigste Tumor bei Frauen. Bei Männern tritt Brustkrebs imVergleich mit 700 Neuerkrankungen pro Jahr selten auf, überwiegend imhöheren Lebensalter.Viele Betroffene haben sich bis zum Zeitpunkt ihrer Diagnose nichtmit dem Thema Krebs auseinandergesetzt. Unwissenheit wiederumverstärkt Ängste und das Gefühl der Hilflosigkeit - und das in einerSituation, in der sich die Menschen mit einer lebensbedrohlichenErkrankung konfrontiert sehen. Zudem stehen die Patienten vorweitreichenden Entscheidungen, wie beispielsweise der Wahl desBehandlungsverfahrens.Seit Gründung der Deutschen Krebshilfe vor über 40 Jahren gehörenInformation und Aufklärung über Krebserkrankungen zu den Kernaufgabender Organisation. Die Gründerin der Deutschen Krebshilfe, MildredScheel, betonte bereits damals: "Jeder hat ein Recht darauf, seineFragen zur seiner Erkrankung beantwortet zu bekommen." Das INFONETZKREBS, der telefonische Informations- und Beratungsdienst fürPatienten und Angehörige der Deutschen Krebshilfe, vermitteltAnlaufstellen für die medizinische Versorgung und weitere hilfreicheAdressen, informiert über sozialrechtliche Fragestellungen und nimmtsich vor allem viel Zeit für persönliche Anliegen. >www.krebshilfe.de/infonetz-krebs