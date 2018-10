Brustkrebsmonat Oktober: Junge Frauen im Fokus / Forscher wollen krankheitsauslösende Gene identifizieren

Hamburg/Bonn (ots) - Jede zehnte Frau in Deutschland, die anBrustkrebs erkrankt, ist noch keine 45 Jahre alt. Experten vermuten,dass viele der jungen Betroffenen erblich vorbelastet sind: Sie sindTrägerinnen eines oder mehrerer schädlich veränderter Gene, die denTumor entstehen lassen. Die bereits bekannten Hochrisikogene wie etwaBRCA1 oder BRCA2 sind allerdings nur für höchstens ein Viertel derFälle bei jungen Frauen verantwortlich. Ein Hamburger Forscherteammacht sich nun auf die Suche nach bisher noch nicht identifiziertenBrustkrebsgenen. Die Deutsche Krebshilfe unterstützt das Projekt mitrund 209.000 Euro.Jedes Jahr erhalten in Deutschland rund 71.900 Frauen die DiagnoseBrustkrebs. Damit ist diese Krebsart mit Abstand die häufigsteKrebserkrankung der Frau. Bei etwa fünf bis zehn Prozent derBetroffenen lässt sich das Entstehen eines Brusttumors auf eineangeborene genetische Veranlagung zurückführen. Ursache dafür sindschädliche Veränderungen in den sogenannten Risikogenen wiebeispielsweise BRCA1 oder BRCA2. Frauen, die die veränderten Genetragen, haben ein stark erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens anBrustkrebs zu erkranken.Unbekannte Risikogene ausfindig machen"Die bereits identifizierten Gene wie BRCA1 oder BRCA2 tragen abernur bei einem geringen Teil der Patientinnen dazu bei, dassfamiliärer Brustkrebs speziell schon in sehr jungen Jahren auftretenkann", erläutert Dr. Kerstin Borgmann von der Klinik fürStrahlentherapie und Onkologie des UniversitätsklinikumsHamburg-Eppendorf. Mit ihrem Team ist die Biologin auf der Suche nachbisher unbekannten Genen, die bei Patientinnen unter 45 Jahren dieKrankheit auslösen. "Die betroffenen Frauen können dann engmaschigerauf Veränderungen in der Brust kontrolliert und bei Bedarf behandeltwerden. Je früher ein Tumor diagnostiziert wird, desto erfolgreicherund schonender ist die Therapie."Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe,betont: "Durch wissenschaftliche Erkenntnisse und medizinischeFortschritte in den letzten Jahren sind die Heilungs- undÜberlebenschancen von Patientinnen mit einem Mammakarzinom deutlichgestiegen. Die Deutsche Krebshilfe fördert auch in Zukunft innovativeForschung auf diesem Gebiet, um die Situation der Betroffenen weiterzu verbessern."Rat und Hilfe bei familiärem BrustkrebsFür Frauen mit einer erblichen Belastung für Brustkrebs ist einspezielles und engmaschigeres Früherkennungsprogramm über dasMammographie-Screening hinaus sinnvoll. Beim Deutschen KonsortiumFamiliärer Brust- und Eierstockkrebs finden Ratsuchende undPatientinnen entsprechende Unterstützung. Das deutschlandweiteVerbundprojekt - welches von der Deutschen Krebshilfe auf den Weggebracht wurde - umfasst 18 universitäre Zentren und bietet einumfassendes Versorgungskonzept für Betroffene an:https://www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de/Kompetenten Rat in schriftlicher Form stellt die Broschüre"Familiärer Brust- und Eierstockkrebs" der Deutschen Krebshilfebereit. Weitere Informationsmaterialien zur Früherkennung, Therapieund Nachsorge von Brustkrebs können Betroffene und Interessiertekostenlos unter der Telefonnummer 0228 / 7 29 90-0 bei der DeutschenKrebshilfe bestellen oder unterwww.krebshilfe.de/infomaterial-fuer-betroffene herunterladen. Einepersönliche Beratung bieten darüber hinaus die Mitarbeiterinnen undMitarbeiter des Informations- und Beratungsdienstes der DeutschenKrebshilfe INFONETZ KREBS unter der kostenlosen Rufnummer 0800 /80708877.Hintergrundinformation: Familiärer Brust-und EierstockkrebsVerantwortlich für familiär auftretenden Brustkrebs sind in vielenFällen Veränderungen (Mutationen) in den beiden bekanntestensogenannten Brustkrebsgenen mit den Abkürzungen BRCA1 und BRCA2 (ausdem Englischen für Breast Cancer = Brustkrebs). Sowohl Vater als auchMutter können Träger des Gen-Defekts sein und ihn von Generation zuGeneration an die Nachkommen weitervererben. Frauen mit einerMutation im BRCA-Gen erkranken auch häufiger an Eierstockkrebs. Inden betroffenen Familien kommt erblicher Brust- und Eierstockkrebsgehäuft vor und kann bereits in jungen Jahren auftreten (vor dem 50.Lebensjahr). Wenn Brustkrebs beidseitig auftritt oder auch männlicheFamilienmitglieder erkrankt sind, kann dies ebenfalls ein Hinweis aufgenetisch bedingte Ursachen sein.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell