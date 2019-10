Brustkrebs: Neue Therapie mit Cholesterinsenkern? / Forscher wollen Antitumor-Effekte von Statinen entschlüsseln

Bonn (ots) - Brustkrebs ist hierzulande die häufigste Tumorart beiFrauen. Obwohl sich die Behandlungsmethoden in den letztenJahrzehnten deutlich verbessert haben, können immer noch nicht allePatientinnen geheilt werden. Wissenschaftler aus Dresden sind jetztmöglicherweise einer neuen Therapieoption auf der Spur: Sie wollenherausfinden, ob und wie sogenannte Statine - eine zurCholesterinsenkung häufig verordnete Medikamentenklasse - auch gegenBrustkrebs eingesetzt werden können. Die Deutsche Krebshilfe fördertdas Forschungsprojekt mit 188.000 Euro.Jedes Jahr erkranken in Deutschland etwa 71.900 Frauen und 700Männer neu an Brustkrebs. Entwickeln sich Metastasen in den Knochenund anderen Organen, dann verschlechtern sich die Heilungschancendeutlich. Auch wenn die üblichen Therapien nicht mehr anschlagen, dieBrustkrebszellen also resistent werden, ist der Behandlungserfolg inGefahr. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Carl Gustav Carusan der Technischen Universität Dresden arbeiten jetzt an einer neuenBehandlungsstrategie.Statine: Cholesterinsenker und Krebskiller zugleich?Im Mittelpunkt ihrer Untersuchungen stehen die Statine, einebekannte Medikamentenklasse, die seit vielen Jahren gegen zu hoheCholesterinwerte verordnet wird und das Risiko für Herzinfarkt undSchlaganfall senken soll. Das Wirkprinzip: Die Substanzen hemmeneinen wichtigen Stoffwechselweg, der unter anderem der Bildung vonCholesterin dient. Dadurch produziert der Körper weniger von demfettähnlichen Stoff.Schon länger ist bekannt, dass derselbe Stoffwechselweg, der zurCholesterinbildung führt, das Entstehen von Tumoren und dasFortschreiten des Krebsgeschehens fördern kann - so auch beiBrustkrebs. Umgekehrt konnte in Laborversuchen gezeigt werden, dassStatine, die in diesen Stoffwechselweg eingreifen, nicht nur dieCholesterinproduktion senken, sondern auch Tumorzellen abtöten. Inklinischen Studien waren diese Erkenntnisse jedoch nicht eindeutigauf Patienten übertragbar.Die beiden Forscher PD Dr. Tilman Rachner und Dr. Andy Göbel vonder Medizinischen Klinik und Poliklinik III des UniversitätsklinikumsDresden wollen mit ihrer Arbeitsgruppe nun herausfinden, warumStatine bei Patienten nicht so effektiv gegen Krebs wirken wie imLabor.Nicht alle Brustkrebszellen sprechen auf Statine an Rachner hatbereits eine mögliche Erklärung dafür: "Ein zentrales Problem in derÜbertragung der Befunde auf den Menschen liegt darin, dass dienotwendigen Konzentrationen von Statinen im Tumorgewebe nichterreicht werden können. Warum das so ist, wollen wir jetzt klären."Doch auch ein anderes Thema beschäftigt die Forscher. "Wir habenfestgestellt, dass nicht alle Brustkrebszellen gleichermaßenempfindlich auf Statine reagieren", ergänzt Göbel.Zunächst wollen die Forscher untersuchen, welche Typen vonBrustkrebszellen überhaupt auf Statine ansprechen, wie sichResistenzen entwickeln und wie sich diese aushebeln lassen."Bis neue Forschungsergebnisse vom Labor ans Krankenbett gelangen,ist es oft ein weiter Weg", so Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzenderder Deutschen Krebshilfe. "Dafür braucht es nicht nur einen langenAtem, Forschergeist und Innovationskraft, sondern auch einengesicherten finanziellen Rückhalt. Für die Deutsche Krebshilfe ist esdaher ein zentrales Anliegen, innovative Forschungsprojekte zufördern, um die Behandlung von Krebspatienten stetig zu verbessern."Hintergrundinformationen zum Thema BrustkrebsZu den Risikofaktoren für Brustkrebs gehören ein höheresLebensalter, das Vorkommen von Brustkrebserkrankungen in der Familie,bestimmte Veränderungen des Brustdrüsengewebes (Mastopathien), dieEinnahme von Hormonpräparaten sowie Strahlenbelastungen desBrustgewebes. Auch die Lebensweise spielt eine Rolle: Übergewicht,Bewegungsmangel, Rauchen und Alkoholkonsum erhöhen das Risiko, anBrustkrebs zu erkranken.Weitere Informationen zum Thema Brustkrebs finden Betroffene undInteressierte auf der Website der Deutschen Krebshilfe kostenlosunter www.krebshilfe.de/brustkrebs. Eine persönliche Beratung bietendarüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des INFONETZKREBS unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 80708877.Projektnummer: 70113573Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell