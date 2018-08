Brunswick: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

Brunswick weist zum 03.08.2018 einen Kurs von 63,62 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Freizeitartikel" geführt.

Die Aussichten für Brunswick haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Brunswick weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,19 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Leisure Products") von 2,45 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,26 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Brunswick mit einem Wert von 15,48 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Leisure Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,64 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Brunswick. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.