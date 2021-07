Brunswick -DeIst das alles gewesen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Brunswick":

An der Börse New York notiert die Aktie Brunswick -De am 27.07.2021, 16:51 Uhr, mit dem Kurs von 97.45 USD. Die Aktie der Brunswick -De wird dem Segment "Freizeitartikel" zugeordnet.

Brunswick -De haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Brunswick -De für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Brunswick -De für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Brunswick -De insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,81. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Brunswick -De zahlt die Börse 15,81 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32,9. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Brunswick -De schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Freizeitausrüstung & Produkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,33 % und somit 15,71 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 17,04 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

