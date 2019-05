Brunswick: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Invesco":

Per 19.05.2019, 10:41 Uhr wird für die Aktie Brunswick am Heimatmarkt New York der Kurs von 47,01 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeitartikel".

Brunswick haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Brunswick mit einer Rendite von -14,5 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,37 Prozent. Auch hier liegt Brunswick mit 29,87 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Brunswick beträgt das aktuelle KGV 10,32. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 31,38. Brunswick ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Brunswick derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 54,86 USD, womit der Kurs der Aktie (47,06 USD) um -14,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 51,48 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,59 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".