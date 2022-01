Brunswick Aktie: Unternehmen schließt Stromabnahmevertrag mit Vesper Energy ab!

Brunswick Corp (NYSE:BC) hat mit Vesper Energy einen virtuellen Stromabnahmevertrag (VPPA) für saubere Solarenergie abgeschlossen, um einen Großteil des prognostizierten Strombedarfs zu decken. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird Vesper jährlich schätzungsweise 57 MW an erneuerbarer Energie in das nordamerikanische Netz einspeisen. Die Solarenergie wird aus dem 500-MW-Hornet-Solarprojekt von Vesper in Texas gewonnen, das voraussichtlich Ende 2023 vollständig in Betrieb sein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung