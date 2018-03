Bruno Sälzer gibt Chefposten bei Bench auf

Berlin (ots) - Modemanager zieht sich aus Tagesgeschäft zurück,bleibt aber am Unternehmen beteiligt // Managementteam übernimmtEx-Boss-Chef Bruno Sälzer zieht sich bei der deutsch-britischenStreetwear-Marke Bench aus dem Tagesgeschäft zurück. Das berichtetdas Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Online-Ausgabe) unter Berufung aufUnternehmenskreise. Den Informationen zufolge gibt Sälzer den Postenals Bench-Chef nach etwas mehr als drei Jahren auf, um sich auf seineAufsichtsratsmandate zu konzentrieren. Der frühere CEO von Boss undEscada sitzt in den Kontrollgremien von Amer Sports, Lacoste undDeichmann. Bei dem finnischen Sportartikel-Konzern Amer, zu demMarken wie Salomon, Atomic und Wilson gehören, ist er seit 2017Chairman des Board of Directors. Ein Sprecher von Bench wollte dieInformationen auf Anfrage nicht kommentieren.An seiner Beteiligung an Bench will Sälzer trotz des Rückzugs alsCEO festhalten. Der Manager war 2014 mit 15 Prozent bei Bencheingestiegen - zusammen mit Mehrheitseigentümer Emeram CapitalPartners. Der Münchner Private-Equity-Firma gehören die restlichen 85Prozent der Unternehmensanteile.Über die Veränderungen informierte Sälzer am Montag seineMitarbeiter. Einen Nachfolger als Bench-Chef wird es nicht geben.Sälzers Aufgaben im Tagesgeschäft sollen künftig seine bisherigenSpitzenmanager im Team übernehmen.Pressekontakt:Thomas Steinmann, Redaktion 'Capital'Telefon 030 / 22 07 45 119E-Mail: steinmann.thomas@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell