Stuttgart (ots) -Innovationen und Neuigkeiten aus dem Silicon Valley im Fokus -"Ethische Unternehmen sind der Nährboden für das Wohlergehen derGesellschaft"Am 17. Oktober findet das "Turmgespräch mit Blick auf die Schweiz"statt. Veranstalter ist der Swiss Business Hub Germany, dieoffizielle Wirtschaftsförderung der Schweiz in Deutschland. Einer derReferenten ist der Business- und Unternehmervordenker Bruno Aregger.Der Schweizer Unternehmer, Buchautor und Vortragsredner beschäftigtsich intensiv mit den Themen Wirtschaftsethik, Management,Unternehmertum und Gründergeist, publiziert Fachbeiträge und Essays.Wenn Aregger am 17. Oktober vor deutschen und schweizerischenUnternehmern spricht, wird er gerade aus dem Silicon Valleyzurückgekehrt sein, wo er zu einer fast vierwöchigen Recherchereiseunterwegs gewesen sein wird."Die Themen Innovation, Digitalisierung und Automatisierung werdenunser zukünftiges Wirtschaften massiv beeinflussen", sagt denn auchClaudia Jehle, die beim Swiss Business Hub Germany für dieInvestitionsförderung zuständig ist und das "Turmgespräch"organisiert. "Ich bin sehr gespannt, was wir erfahren werden. Abersicher werden es Trends sein, die schon sehr bald hierzulande Einzughalten und die unseren Alltag massiv verändern werden." Im Dialog mitrund 50 Unternehmern aus Deutschland und der Schweiz aus ganzverschiedenen Branchen soll im Rahmen der Veranstaltung überInnovationen gesprochen werden und was diese für die Betriebe, dieMitarbeiter und die Wirtschaftsstandorte bedeuten."Ethische Unternehmen sind der Nährboden für unser allerWohlergehen", lautet das Credo von Bruno Aregger. Ein guter"Unternehmergeist" sei wertvoll für die ganze Gesellschaft. Das geltetrotz und gerade wegen aller Innovationen. Was KünstlicheIntelligenz, Automatisierung und Robotisierung bewirken können, hater sich live im Silicon Valley angesehen. "Wir bekommen da eine neueHerausforderung und Verpflichtung. Wir müssen gestalten. KünstlicheIntelligenz wird die Wirtschaft verändern - sowohl positiv als auchnegativ", sagt er, betont aber die vielen Chancen und dieStandortvorteile der Schweiz. "Wir gehen damit sehr innovativ um.Schon jetzt werden an vielen Stellen die richtigen Weichen gestellt",ist er überzeugt - an Hochschulen, in Unternehmen und sogar bei deröffentlichen Verwaltung. Auch das wird, anhand zahlreicher Beispieleaus der Praxis, Teil des "Turmgespräches" sein.Für das "Turmgespräch mit Blick auf die Schweiz" am 17. Oktobersind noch Plätze verfügbar. Die Teilnahme ist kostenlos. Beginn istum 17.45 Uhr. Veranstaltungsort ist der Fernsehturm in Stuttgart.Neben Referenten aus der Wirtschaft stehen an diesem Abend auchVertreter verschiedener Kantone für Gespräche zur Verfügung.Anmeldungen nimmt der Swiss Business Hub unterstu.sbhgermany@eda.admin.ch entgegen.Weitere Informationen über den Wirtschaftsstandort Schweiz unddessen Vorteile, die Service- und Beratungsleistungen des SwissBusiness Hub Germany sowie viel wertvolles Know-how rund um dieThemen Investitionen, Expansion, deutsch-schweizerWirtschaftsbeziehungen und Export gibt es unterhttps://www.s-ge.com/de.HintergrundDer Swiss Business Hub Germany als integraler Bestandteil desSchweizerischen Außenministeriums ist die offizielle Anlaufstelle fürdeutsche Unternehmen bei allen Fragen zur Unternehmensgründung in derSchweiz. Kostenfrei und unverbindlich hilft er in sämtlichen Fragender Expansion.Der Swiss Business Hub Germany mit Sitz im SchweizerischenGeneralkonsulat in Stuttgart unterhält ein großes Netzwerk zuExperten und Wirtschaftsakteuren und ist daher der ideale undoffizielle Wegbegleiter in die Schweiz.Der Swiss Business Hub bietet interessierten Unternehmenindividuelle und persönliche Beratungsgespräche an und vernetztkurzfristig mit den entsprechenden Experten. Darüber hinaus werdenattraktive Informationsveranstaltungen als Plattform fürGedankenaustausch und Expertengespräche als Drehscheibe fürGeschäftskontakte für deutsche und schweizerischeBusiness-Entscheider angeboten.Jährlich werden rund 75 Unternehmen aus Deutschland auf ihrem Wegin die Schweiz begleitet und am jeweiligen Gründungsort gut vernetzt.Auf der anderen Seite unterstützt der Swiss Business Hub Germanykleine und mittlere Unternehmen aus der Schweiz und aus Liechtensteindabei, ihre Marktpräsenz in Deutschland zu stärken. Es bestehen engeVerbindungen zu Schweizer Unternehmen, Universitäten und zu denKantonen.Weitere Informationen unter https://www.s-ge.com/de.KontaktSwiss Business Hub Germanyc/o Schweizerisches GeneralkonsulatHirschstrasse 2270173 StuttgartDeutschlandTel.: +49 711 22 29 43 28Fax: +49 711 22 29 43 19Mail: stu.sbhgermany@eda.admin.chWeb: https://www.s-ge.com/deWeb: https://www.eda.admin.ch/swiss-business-hub-germanyPressekontakt:Für redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte anFalk S. Al-Omaryunter post@al-omary.de oder der Rufnummer +491712023223.Original-Content von: Swiss Business Hub Germany, übermittelt durch news aktuell