Brunetti-Darsteller Kockisch sorgt sich um Venedig

Baierbrunn (ots) - Nach 20 TV-Filmen als venezianischerCommissario Brunetti leidet Schauspieler Uwe Kockisch mit derLagunenstadt und ihren Einwohnern. "Venedig atmet anders als alleStädte, die ich kenne. Darum tut es mir so weh, wie die Stadt vomTourismus überrannt wird", sagte der 74-Jährige dem Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". "Von einem Kreuzfahrtriesen auf die Stadthinunterzuschauen, ist so respektlos." Kockisch ist seit 2003 imErsten in der Rolle des Commissario Brunetti aus der Krimireihe vonDonna Leon zu sehen. Jedes Jahr drei Monate in Venedig drehen zudürfen, sei für ihn dennoch keine Routine, "einfach weil es so schönist", betonte Kockisch. "Das ist jedes Mal wie ein Nachhausekommen."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 5/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell