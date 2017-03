Brüssel (ots/PRNewswire) -Das European Strategic Intelligence and Security Center (ESISC)hat am Montag einen umfangreichen Bericht veröffentlicht(http://www.esisc.org/publications/analyses/11791), der einarmenisches Kontaktnetzwerk innerhalb der ParlamentarischenVersammlung des Europarates (PACE) aufdeckt, das "eine gnadenlosePropagandakampagne gegen Aserbaidschan zum Nutzen Armeniens geführthat".Der Bericht mit dem Titel "The Armenian Connection - How a SecretCaucus of MPs and NGOs, since 2012, Created a Network within theParliamentary Assembly of the Council of Europe to Hide Violations ofInternational Law" führt aus, dass sich "hinter diesen unilateralenund unwahren Angriffen eine politische Agenda verbirgt, nämlich dieVerteidigung der illegalen Besetzung von Bergkarabach durch Armenien"und versteckte "private Interessen unter dem Deckmantel der'Verteidigung von Menschenrechten'."Claude Moniquet, CEO von ESISC und ehemaliger französischerJournalist und Geheimagent sowie Autor von zwanzig Büchern überSpionage, Terrorismus und Sicherheitsfragen und -geschichte, merktean, dass die Arbeit zu dem Interessenkonflikt zwischen Aserbaidschanund Armenien vor ein paar Jahren begann."Die illegale Besetzung von Bergkarabach durch Armenien hat einereale strategische Komponente", sagte Moniquet. "Und obwohl dieBesetzung von den Vereinten Nationen und der internationalenGemeinschaft verurteilt wurde, fanden wir es merkwürdig, dassArmenien weiterhin so breite internationale Unterstützung erhielt,während Aserbaidschan zum Ziel sogenannter'Menschenrechtsverletzungen' wurde. Daher entschlossen wir uns, demnachzugehen."Der 27-seitige ESISC-Untersuchungsbericht mit Fakten, Grafiken undFotos spricht von Kontakten zwischen einigen Mitgliedern der PACE undArmenien oder Organisationen mit Verbindungen zu Armenien. "Diesegefährliche Politik mit Verbindungen zwischen Parlamentariern undgroßen NGOs muss sofort aufhören", so der Bericht.Verurteilt wird auch der Bericht der EuropäischenStabilitätsinitiative (ESI) mit dem Titel "Kaviar-Demokratie", derAserbaidschan der Korruption bezichtigt. "Mit der Veröffentlichungdieses Berichts wurde allein ein Ziel verfolgt, nämlich die Schaffungeines Klimas des Misstrauens durch Verleumdung, um ein Netzwerk anParlamentariern aufzubauen, das einen politischen Krieg gegenAserbaidschan führen würde", liest man im dem ESISC-Bericht."Es ist normal und auch gesund für die Zivilgesellschaft,vertreten durch NGOs, sich in politische Debatten einzubringen undvon Zeit zu Zeit Beziehungen mit Parlamentariern zu pflegen", sagteMoniquet. "Wir beobachten aber seit 2012 den Aufbau eines Netzwerks,das ein Komplott gegen Aserbaidschan geschmiedet hat und dieDestabilisierung des Landes in Kauf nimmt mit dem Ziel, die illegaleBesetzung von Bergkarabach unter den Teppich zu kehren.""Wir hoffen, dass unsere Arbeit diesem Einfluss entgegenwirken undzu einem besseren Verständnis strategischer Sachverhalte beitragenkann."Das ESISC wird in naher Zukunft einen zweiten Bericht zu der"armenischen Connection" herausgeben.Das ESISC wurde 2002 in Brüssel gegründet und ist auf dasZusammentragen und die Analyse von Geheimdienstinformationen ausallen möglichen Quellen in den Bereichen Sicherheit, Geopolitik,Wirtschaft und Due Diligence spezialisiert. Auf Basis derzusammengetragenen Geheimdienstinformationen erstellt das ESISCindividuelle Berichte und Analysen.Pressekontakt:Evgenia GVOZDEVA+32-2-541-84-90evegenia.gvozdeva@esisc.orgOriginal-Content von: ESISC (esisc.org), übermittelt durch news aktuell