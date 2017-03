Brüssel will Finanzgeschäfte im EU-Ausland erleichtern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Überweisungen in Nicht-Euro-Länder sollen nach dem Willen der EU-Kommission billiger werden für Verbraucher.



Ungünstige Wechselkurse, die Banken oder Geschäfte Kunden im europäischen Ausland anbieten, will die Brüsseler Behörde auf den Prüfstand stellen, wie der für den Euro und Finanzen zuständige Vizepräsident der EU-Kommission Valdis Dombrovskis am Donnerstag ankündigte. Die Änderungen sind Teil eines Aktionsplans, konkrete Gesetzesverschläge sollen gegebenenfalls später folgen.

Autobesitzern, die die Versicherung wechseln, will die EU-Kommission die Mitnahme ihres Schadensfreiheitsrabatts ermöglichen. Insbesondere beim Wechsel ins EU-Ausland sei dies oft nicht möglich, hieß es. Bei Verkehrsunfällen, an denen Teilnehmer aus unterschiedlichen EU-Staaten beteiligt sind, prüft die Behörde ebenfalls Reformmöglichkeiten: Die Opfer sollen wie schon im Inland auch dann geschützt sein, wenn die Versicherung insolvent wird./hrz/DP/jha