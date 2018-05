Brüssel will EU-Gelder zum Finanzschock-Schutz vorhalten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zum Schutz vor künftigen Finanzkrisen sollen nach dem Willen der EU-Kommission künftig im EU-Haushalt zusätzliche Gelder zur Verfügung stehen.



Im Falle erheblicher "asymmetrischer Schocks" sollten Staaten Kredite in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro zum Schutz des Investitionsniveaus in Bildung oder Infrastruktur erhalten können, schlug EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch vor. Derartige Schocks treffen nach dem Verständnis der Brüsseler Behörde einzelne Staaten deutlich stärker als andere, ohne das sie dafür die Schuld tragen. Die Definition ist unter Fachleuten umstritten.

Daneben könnten nach Auffassung der EU-Kommission zusätzliche Gelder außerhalb des EU-Budgets zur Verfügung stehen - etwa durch eine Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM, der bislang ausschließlich von den Euro-Staaten kontrolliert wird, und der zu einem europäischen Währungsfonds ausgebaut werden könnte. Der ESM hat derzeit ein Volumen von rund 500 Milliarden Euro.

Die Staaten müssten den Haushaltsvorschlägen einstimmig zustimmen, damit sie umgesetzt werden könnten./asa/DP/he