Brüssel droht Staaten wegen schleppender Flüchtlingsverteilung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hat Konsequenzen für Staaten angekündigt, die keine deutlichen Fortschritte bei der Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland machen.



"Wenn die Mitgliedsstaaten dabei scheitern, ihre Bemühungen in den nächsten Monaten zu verstärken und wenn wir bis September keine greifbaren Ergebnisse haben, wird die Kommission (...) nicht zögern, ihre in den Verträgen festgeschriebene Macht zu nutzen", sagte Avramopoulos am Donnerstag in Brüssel. Die Behörde kann gegen EU-Staaten vorgehen, wenn sie eine Verletzung europäischen Rechts sieht. Im äußersten Fall drohen Geldstrafen.

Die EU-Länder hatten sich 2015 darauf verständigt, bis September 2017 Flüchtlinge aus den stark belasteten Ankunftsländern Italien und Griechenland auf andere europäische Staaten umzuverteilen. Nach Auskunft der EU-Kommission müssten immer noch rund 53 500 Flüchtlinge aus Griechenland und etwa 31 000 Flüchtlinge aus Italien auf andere europäische Staaten verteilt werden.

"Es ist möglich und machbar, all jene, die in Italien und Griechenland in Frage kommen, bis September umzuverteilen", betonte Avramopoulos. Diese Pflicht gelte auch, wenn die gesetzte Frist verstrichen sei. "Wenn man eine ausstehende Rechnung hat, muss man sie zahlen", sagte der EU-Kommissar. Deutschland hat nach Zahlen vom 27. Februar bislang 1442 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien aufgenommen. Zugesagt sind 6250 Plätze./hrz/DP/mis