Brüssel bestätigt Razzien wegen möglichem Metallverpackungs-Kartell

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ermittler haben nach Hinweisen des Bundeskartellamts in etlichen Ländern Metallverpackungs-Hersteller wegen möglicher Wettbewerbsverstöße durchsucht.



Die unangekündigten Razzien seien bereits am 24. April durchgeführt worden, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Zu einzelnen Unternehmen äußerte sie sich nicht.

Das Bundeskartellamt hatte zuvor seine Ermittlungen an die EU-Wettbewerbshüter abgegeben. Es gebe konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße in mehreren EU-Staaten, hatte Behördenchef Andreas Mundt zuletzt erklärt. Das Amt ermittelte eigenen Angaben zufolge aufgrund eines anonymen Tipps bereits seit 2015.

Das Ermittler hatten damals unter anderem Betriebe in mehreren Bundesländern durchsucht, die im Verdacht stehen, Preis-, Mengen- und Kundenabsprachen getroffen zu haben. Unter anderem geht es um Hersteller von Dosen aus Weißblech oder Aluminium sowie von Vakuumverschlüssen für Gläser.

Die EU-Kommission wird diese Ermittlungen nun fortführen. Bei möglichen Kartellverstößen gibt es keine Fristen für die Untersuchung. Firmen, die im Fokus stehen, haben zudem das Recht, angehört zu werden. Im äußersten Fall drohen erhebliche Geldstrafen./asa/DP/tos