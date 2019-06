Brüssel an Trump: Keine Abwertung des Euro

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat Kritik von US-Präsident Donald Trump an einer angeblichen Abwertung des Euro zurückgewiesen.



Dieser Begriff passe nicht, sagte Vizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Die Zinspolitik der Zentralbanken trage zwar zu den Kursen bei, aber: "Am Ende des Tages wird der Wechselkurs von den Marktteilnehmern bestimmt."

Trump hatte auf Twitter auf die vielen Touristen in Europa verwiesen und dies auf den starken Dollar zurückgeführt: "Dies liegt daran, dass der Euro und andere Währungen gegenüber dem Dollar abgewertet werden, was die USA stark benachteiligt", schrieb der US-Präsident. Hauptziel seiner Kritik war dabei die US-Notenbank Fed. Die sei Schuld am starken Dollar. "Sie haben keine Ahnung", schrieb Trump.

Dombrovskis und EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici warben erneut für eine größere Rolle des Euro im internationalen Handel. Das richte sich gegen niemanden, betonte Dombrovskis. Moscovici ergänzte, die EU lege sehr viel Wert auf ihr gutes Verhältnis zu den USA. Doch sollten sie einseitige Aktionen unterlassen. "Liebe ist keine Einbahnstraße", sagte der Franzose. "Für einen Tango braucht es zwei."/vsr/DP/jha