Brüssel: Mögliche Kartellabsprachen von Sportrechtehändlern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts möglicher Kartellabsprachen hat die EU-Kommission Sportrechtehändler in mehreren EU-Ländern überprüft.



Die Brüsseler Behörde bestätigte am späten Dienstagabend nicht angekündigte Inspektionen bei mehreren Firmen. Namen nannte sie nicht. Es bestünden Bedenken, dass die Unternehmen gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben könnten, hieß es weiter. Solche nicht angekündigten Überprüfungen seien ein erster Schritt bei möglichen wettbewerbswidrigen Praktiken, aber noch kein Beleg für solche Verstöße. Die Unternehmen hätten das Recht, in einem Kartellverfahren gehört zu werden./vsr/DP/zb