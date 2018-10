Brüllaffe, Angsthase, Faultier: Richtiger Umgang mit fünf Fahrlehrertypen

Berlin (ots) - Panikmache, liebevolle Strenge oder Abzocke: Aufder Straße zum Führerschein begegnen Fahrschüler denunterschiedlichsten Fahrlehrertypen. Auch die Suche nach dergünstigsten Fahrschule und dem geeigneten Übungsmaterial stelltFührerscheininteressierte vor schwierige Entscheidungen. Das BerlinerStart-up drivEddy möchte den Fahrschulmarkt in Deutschlandrevolutionieren und digitalisieren. "Fahrschüler sollen ohne großenAufwand die geeignete Ausbildungsstätte finden. drivEddy vergleichtonline Fahrschulen und Führerscheinpakete. Durch die Online-Buchungkommen Interessierte schnell und einfach zum Führerschein", erklärtRobin Stegemann, Gründer von drivEddy. Mit der Entscheidung für eineFahrschule geht die Entscheidung für einen Fahrlehrer einher.Nachfolgend findet sich ein Überblick über fünf unterschiedlicheFahrlehrertypen.1. Der ÄngstlicheTypisch für den übervorsichtigen Fahrlehrer sind Aussagen wie "Manmuss vor jeder Fahrt das Bremslicht und die Blinker überprüfen! Undden Reifendruck!" und "Jetzt checken wir noch schnell denSicherheitsgurt. Alle guten Dinge sind drei." Sobald der Fuß dasGaspedal berührt, herrscht Ausnahmestimmung. Fahrschüler könntenmeinen, dass der Fahrlehrer gerade die Prüfung ablegt und nichtumgekehrt. Das Problem: Die panischen Ausrufe des Fahrlehrers und diein den Beifahrersitz gedrückte Haltung führen bei Fahrschülern zugesteigerter Nervosität und höherem Fehlerpotential während desFahrens. Eine gute Portion Anspannung ist durchaus förderlich für denLernprozess. Diese Haltung vermittelt den Schülern, dass es sich umetwas Ernstes handelt. Panikmache ist hingegen nicht förderlich.2. Der CholerikerWütend und mit wüsten Gesten wendet sich der Choleriker an alle imUmkreis fahrenden Autos. Das tägliche Verkehrschaos besonders inGroßstädten macht ihm zu Schaffen. Die Gründe für dieStimmungsschwankungen reichen von der ambitionierten Fahrweise einesSUV-Besitzers bis zu der Tatsache, dass der Fahrschüler sich beimNiesen die Hand vorhält und das Lenkrad für wenige Sekunden nichtzweifach gehalten wurde. Dieses Verhalten baut im Auto schnell eineunangenehme Atmosphäre auf. Wer angeschrien wird, bekommt Angst, eineEmotion, die für das erfolgreiche Lernen wenig bringt. Für denFahrschüler ist es in dieser Situation wichtig, ruhig zu bleiben undauf keinen Fall die eigene Stimme zu erhöhen.3. Der GemütlicheMit einem Heißgetränk in der Hand und in einen flauschigenJogging-Anzug gekleidet sieht der Gemütliche - im Gegensatz zumCholeriker - alles nur halb so wild. Seine Mantras "Alles mit derRuhe" und "Schule ist zum Lernen da" lebt er aus, indem er währendden Fahrstunden nicht selten Pausen zur Entspannung einlegt oder mitdem Fahrschüler Atemübungen durchführt. Ein zu lockerer Stil beimLehren bewirkt in Schülern die Egal-Haltung. Autofahren sollte jedochdurchaus ernst genommen werden, gerade in der Prüfungssituation.Schließlich bildet sie den Grundstein für alle weiterenFahrsituationen.4. Der GeldgeileNach Absolvieren der Pflichtstunden ist es für den Geldgeilen nochnicht getan. Er verkauft Zusatzstunden als stünde seine Fahrschulevor dem finanziellen Ruin. Dabei ist er gerissen und weiß genau, wasin den Köpfen nervöser Fahrschüler vorgeht. Aus Angst die Prüfungnicht zu bestehen, buchen Kunden Fahrstunde über Fahrstunde, obwohldazu meistens kein Anlass besteht. Wer sich einem solchenVerkaufsprofi gegenübersieht, sollte bei direkten Angeboten immer mitden gleichen vier Worten antworten: Ich denke darüber nach. Dies istbesser als unüberlegt immer mehr Fahrstunden zu buchen. "Wirempfehlen, Festpreispakete vorab zu kaufen", sagt Robin Stegemann vondrivEddy.5. Der ErzählerWährend der Fahrstunde dem Erzähler zu lauschen, ist wie einHörbuch zu hören. Nur handelt es sich dabei nicht um eineWohlfühlgeschichte. Der Erzähler berichtet mit Freuden von denSchock-Momenten, die er während seiner Zeit als Fahrlehrer schonerlebt hat. Die typische Geschichte: "Pass auf, sonst passiert ihnendas gleiche wie meinem letzten Schüler. Er hat das Lenkrad zu schnellherumgerissen und ist gegen die Leitplanke geknallt. Was dann folgte,war kein schöner Anblick."Über drivEddydrivEddy bietet Software, App und Plattform für Fahrschüler,Fahrlehrer und Fahrschulen. So lassen sich Fahrschulen vergleichen,Führerscheinpakete und Fahrstunden online buchen, Theorie lernen undder Lernfortschritt bis zum bestandenen Führerschein verfolgen. 1,6Millionen Fahrschüler generieren aktuell allein in Deutschland in18.000 Fahrschulen einen jährlichen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro.Europaweit liegt der Umsatz bei 15 Milliarden Euro. drivEddy willdiesen Markt durch Digitalisierung transparenter machen und so dieFahrschule für die mobile Generation werden. Nach seinem Start imApril und zwei erfolgreichen Finanzierungsrunden kümmern sich aktuellin Berlin 16 Mitarbeiter um das Wachstum des Unternehmens.