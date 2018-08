Berlin (ots) - Zur Forderung von Ministerpräsident Daniel Günther,mit einem Einwanderungsgesetz auch abgelehnten, aber gut integriertenAsylbewerbern einen Weg auf den deutschen Arbeitsmarkt zu eröffnen,erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands, Rainer Brüderle:"Wir müssen abgelehnten, aber gut integrierten Asylbewerbern einenWeg in den deutschen Arbeitsmarkt öffnen. Wir brauchen diesenSpurwechsel. Denn niemand in Deutschland kann es sich leisten, aufFachkräfte zu verzichten. Es ist doch ein Unding, wenn zum BeispielMenschen mitten aus einer Altenpflegeausbildung heraus abgeschobenwerden, obwohl überall in der Republik Altenpflegefachkräftehänderingend gesucht werden.Es ist an der Zeit, dass wir endlich ein modernesEinwanderungsgesetz bekommen, zu dem auch die Möglichkeit desSpurwechsels gehören muss. Zahlreiche Dienste und Heime in derAltenpflege engagieren sich bei der beruflichen Integration vonAsylbewerbern. Sie bilden aus und kümmern sich auch um dieIntegration abseits des Berufes. Das ist eine großegesamtgesellschaftliche Aufgabe, die hier geleistet wird. Wer nunweiterhin Menschen abschiebt, die sich in Ausbildung befinden oderhier bereits einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungnachgehen, der handelt völlig gegen die Interessen unseres Landes."Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungenund Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpaArbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und großeBetriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- undarbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.000 Mitgliedern, dierund 150.000 Mitarbeiter beschäftigen.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel.: 0173 / 7445529Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell