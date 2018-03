Berlin (ots) - Zur anhaltenden Debatte um eine bessere Bezahlungin der Altenpflege erklärt bpa Arbeitgeberpräsident Rainer Brüderle:"Es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, wenn die Politik ständigUnternehmerinnen und Unternehmern erklärt, wie sie ihre Beschäftigtenzu bezahlen haben, aber nicht einmal sagt, woher soll das Geldkommen, dass sie so großzügig verteilen will. Mittlerweile stündlichmeldet sich die zweite und dritte Reihe der Politik mit neuenGehaltsvorstellungen. Nur die erste Reihe schweigt sich munter aus.Zahlen das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler durchSteuerzuschüsse in die Pflegeversicherung? Berappen das dieUnternehmerinnen und Unternehmer, die dann nicht mehr investierenwerden und schon heute über 50 Prozent der pflegerischen Versorgungin Deutschland sichern? Oder zahlen das die Pflegebedürftigen undihre Angehörigen, die bereits jetzt einen erheblichen Beitrag zurPflege leisten müssen? Diese Antwort muss die Politik nun endlichgeben. Denn davon hängen Investitionsbereitschaft, Arbeitsplätze unddie Pflegeversorgung wesentlich ab.Ein von Flensburg bis Mittenwald allgemeinverbindlich geltenderEinheitslohn in der Pflege wird die Herausforderungen desFachkräftemangels nicht lindern. Schon heute zieht die deutscheWirtschaft an einer Fachkräftedecke, die an allen Ecken und Enden zukurz ist. Solange wir nicht endlich zu einem modernenEinwanderungsrecht kommen, wird sich der Fachkräftemangel aufgrundder demographischen Entwicklung nicht entspannen. Ganz im Gegenteil.Die von der Großen Koalition geplante Aushebelung der Tarifautonomiewird die Situation nicht entkrampfen sondern dramatisch verstärken.Denn mangelnder Wettbewerb hat die Innovationsbereitschaft einerBranche in Deutschland nie gestärkt, sondern kontinuierlichgeschwächt. Und mangelnder Wettbewerb war auch ein Grund zurEinführung der Pflegeversicherung.Allgemeinverbindliche Tarifverträge, wie sie auch Gewerkschafts-und Wohlfahrtsfunktionäre fordern, werden nicht helfen. Sie gehen anden Interessen der Betriebe und der Beschäftigten völlig vorbei. Wirbrauchen flexiblere Ansätze. Der bpa Arbeitgeberverband hat sich inden letzten Monaten mit seinen Arbeitsvertragsrichtlinien auf den Wegzu kollektiv rechtlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländerngemacht. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen. Es ist an derZeit, dass die Politik hier ihr Wort hält und die Refinanzierungsichert."Pressekontakt:Für Rückfragen: Dr. Sven Halldorn, Tel.: 030 / 20075593-20Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell