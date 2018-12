Brüderle: Pflegemindestlohn steigt im Westen auf 11,05 Euro und im Osten auf 10,55 Euro / Neuer Pflegemindestlohn gilt ab 1. Januar 2019

Berlin (ots) - Zum 1. Januar 2019 steigt der Pflegemindestlohn um50 Cent pro Stunde. Dann gilt für den Westen und Berlin einStundenlohn von mindestens 11,05 und für den Osten eine Mindestgrenzevon 10,55 Euro pro Stunde. Ungelernte Hilfskräfte verdienen damit inder Altenpflege mindestens 1,86 Euro bzw. 20 Prozent mehr als inanderen Branchen, für die dann der allgemeine gesetzliche Mindestlohnvon 9,19 Euro pro Stunde gilt. Für Altenpflegefachkräfte werdendeutlich höhere Stundenlöhne bezahlt.Dazu erklärt der Präsident des bpa Arbeitgeberverbands RainerBrüderle:"In der Altenpflege kann man als ungelernte Hilfskraft deutlichmehr verdienen als in zahlreichen Branchen unserer Republik. Das kannfür junge Menschen, die bisher noch keine Ausbildung abgeschlossenhaben, auch ein Ansporn sein, in der Altenpflege zu arbeiten. Überdiesen Einstieg gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich zurAltenpflegefachkraft ausbilden zu lassen und in einem sicheren Jobmit Zukunft tätig zu sein. Altenpflegefachkräfte werden händeringendgesucht und haben eine lebenslange Jobgarantie. Denn während Bankerund andere frühere "In"-Berufe drohen, durch die Digitalisierung zuverschwinden, ist eine Beschäftigung in der Altenpflege krisenfestund zukunftssicher."Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungenund Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpaArbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und großeBetriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- undarbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.000 Mitgliedern, dierund 150.000 Mitarbeiter beschäftigen.+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com/bpa_agvPressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel.: 0173 / 7445529Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell