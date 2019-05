Berlin (ots) - Zur heutigen Debatte im Deutschen Bundestag zu "70Jahre Grundgesetz" erklärt der Präsident des bpa ArbeitgeberverbandsRainer Brüderle:"Es ist wichtig, an einem Tag wie heute an die Grundrechte undGrundfreiheiten, die durch unser Grundgesetz geschützt sind, zuerinnern. Noch wichtiger ist nur, dass diese auch im täglichenpolitischen Handeln nicht aus dem Blick geraten. Zu denGrundfreiheiten gehören auch die Koalitionsfreiheit - positiv wienegativ - und die Vertragsfreiheit bzw. die daraus abzuleitendeunternehmerische Gestaltungsfreiheit. Bei den aufgeregten Debattenüber allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Pflege darf nichtvergessen werden, dass es keinen Zwang zu Koalitionen im Grundgesetzgibt. Damit gibt es auch keine Tarifpflicht in diesem Lande. Sehrwohl aber eine Tarifautonomie. Wer Tarifverträge staatlich gegen eineMehrheit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer durchsetzen will, dermissachtet diese Zusammenhänge.Gerade in der Pflege, in der Qualitäten, Personaleinsatz undPreise ohnehin schon reguliert sind, muss die Frage aufgeworfenwerden, ob mit der umfassenden Regulierung der Löhneunternehmerisches Handeln überhaupt noch möglich ist. Zudem stellensich in der Pflege ganz konkrete Fragen der Repräsentanz vonTarifverträgen und der Verhältnismäßigkeit bei dem leichtfertigen Rufnach dem Einsatz eines in unserer Wirtschaftsordnung seltenangewandten Instrumentes, der Allgemeinverbindlicherklärung. Rund 99Prozent der abgeschlossenen Tarifverträge werden gerade nicht auf diegesamte Branche erstreckt.Schon aus Respekt vor unserem Grundgesetz ist es notwendig, hierwachsam zu sein. Sollte die Bundesregierung nicht bereit sein dieGrundrechte der Pflegeanbieter zu achten, dann werden wir unsereGrundrechte selbst schützen müssen und notfalls juristisch gegenverfassungsrechtlich bedenkliche politische Entscheidungen vorgehen."Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungenund Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege,Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpaArbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und großeBetriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- undarbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.700 Mitgliedern, dierund 190.000 Mitarbeiter beschäftigen.+++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.comPressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, Tel. 0173/7445529Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell